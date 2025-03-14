雪卵存精擬修例撤10年期限

據《人類生殖科技（牌照）規例》，自用的配子或胚胎最多可儲存10年。癌症或其他病人若因接受化療、放療、外科手術或醫學治療而可能喪失生育能力，胚胎儲存期限為10年，而包括精子和卵子的配子儲存期限，則為10年或直到病人年滿55歲。

確保市民悉風險 要求中心提供資訊

人類生殖科技管理局昨稱，根據前年檢討接獲的意見，並參考其他地區做法，擬修訂《守則》，包括將儲存期法律限制取消，不論儲存者性別、年齡或醫學情况。諮詢期至下月13日。

局方同時擬修訂《守則》執行措施，確保市民在無醫學原因下進行非必要及長期配子或胚胎儲存前，充分了解醫療風險，另擬要求持牌中心向病人提供相關資訊，如生育能力或妊娠率隨年齡增長下降、推遲生育的社會影響等，病人須在同意書表明知悉資訊等。

局方提出，持牌中心在配子或胚胎儲存一定時間後，須按病人情况提供輔導服務，在病人書面同意下才可延長儲存；另擬要求持牌中心提供額外統計數據作監管。

透過雪卵於41歲懷孕、前年誕子的林琳認為，政府從早前負面態度改為「主動出擊」拆牆鬆綁，相信對生育率有很大幫助，並賦予女性更多生育自主權。對於坊間憂延長雪卵期限或減低生育機率，她稱難以預計結果，舉例曾有個案人工受孕11次才成功，亦有癌症康復者在年輕時雪卵而重獲生育機會，認為至少有助營造良好生育氛圍。

過來人林琳：信助生育率

新民黨陳家珮認為10年儲存期限太嚴苛，令在職場拚搏但有意將來生育的女性感緊張，猶如「鬧鐘」般催促；社會雖明白「有仔趁嫩生」道理，但「緣分不能強求」，不排除有女性較遲才組織家庭。她歡迎修例，相信可讓計劃生育的女性有更多時間及機會。

據《人類生殖科技條例》，任何人不得向並非屬婚姻雙方的人提供生殖科技程序。陳家珮指曾有單身個案在雪卵期限將至，遠赴美國精子庫做配對及生育。她認為本港相關技術成熟，與其白白讓人才及金錢流失到海外，倒不如政府研究日後放寬至單身女性。

局方數據顯示，本港持牌中心儲存的卵子由2019年5104個，急增至2023年20,375個，惟同期各年僅雙位數病人使用凍融卵子，介乎21至50人。同期持續妊娠個案各年介乎2至7宗，撇除前年暫無數字，活產個案介乎1至5宗（見表）。

林哲玄憂大眾誤解政府信息

林哲玄認為，過去使用雪卵做人工受孕比率相當低，料修例僅少數人受惠，但明白當局需照顧不同人需要，包括未能找到對象或因個人原因未計劃生育者。他形容修例如「雙刃劍」，擔心大眾會錯誤接收信息，即毋須急於生育，但女性30歲後生育成功率會減低，且風險增高，建議政府宣傳今次修訂僅向少數有需要者提供生育機會，絕非鼓勵延遲生育。