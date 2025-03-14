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酒吧節原擬七欖賽旁公園辦 因鎖閘未及處理告吹

【明報專訊】酒吧業協會原定在月底七欖賽期間，在啟德體育園附近承啟道公園舉辦第二屆香港酒吧文化節，計劃終因「一道閘」告吹。該閘連接啟德帝盛酒店和主場館，市民可經該閘從主場館經酒店步至公園，惟該閘現被鎖上。協會主席錢雋永稱，早在1月尾向酒店發展商遠東發展建議與園方及文體旅局開會，商量該閘能否在賽事期間開啟確保公園人流，惟會議遲遲未開。錢引述遠東稱會議終在本周一（10日）召開，但因距賽事不足一個月，計劃只能擱置。

體育園回覆本報，重申承啟道公園不屬其管理範圍內。而據了解，政府未曾接獲協會申請，亦未參與相關會議。遠東發展截稿前未有回覆。

體育園：承啟道公園不屬管理範圍

第二屆酒吧文化節原定3月27至30日舉行，橫跨七欖賽，設約50攤檔提供美酒佳肴，並有表演助興。錢雋永料活動可吸引4萬人次入場，指協會今年初草擬好計劃書，亦已獲遠東發展支持，卻在1月尾發現該閘口被鎖上。他稱該閘是公眾從主場館通往公園最便捷途徑，協會同月建議遠東跟園方及文體旅局開會商討，其間未開始申請活動所需牌照。

錢形容遠東很積極，多番邀請召開會議，他估計由於體育園開幕前有多場演練，「他們要確保萬無一失……有更多重要事處理，我們這些唯有放尾」。他引述遠東稱會議已於周一召開，但至今仍未知閘口安排。

據《公眾娛樂場所規例》規定，任何人如欲經營或使用公眾娛樂場所舉辦節目，均要在活動開始前最少42日，遞交申請表及圖則文件予食環署審批。錢承認現時不可能趕及申領牌照和招攬展商，正物色其他場地，他認為活動原可達多贏局面，既能帶旺經濟亦能提升旅客體驗。他說理解當局和園方近月為開幕勞碌，唯盼日後各持份者溝通能更快捷。

相關字詞﹕文體旅局 遠東發展 承啟道公園 啟德體育園 國際七人欖球賽 酒吧業 錢雋永

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