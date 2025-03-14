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體育園「美食海灣」月底起辦美食市集 議員憂交通難吸人流 倡發展九龍城食肆

【明報專訊】位於啟德體育園主場館旁的「美食海灣」本月底開幕，因應同期舉行的香港國際七人欖球賽，美食海灣將舉辦園內首個美食市集。主辦方香港市集協會早於上月稱，將在3月21日起一連6個周末在美食海灣舉辦「戶外美食市集」，預計招募28個飲食品牌。與此同時，有酒吧業界原定同期於附近的承啟道公園舉辦酒吧文化節（見另稿）。有學者認為區內不同市集能為旅客提供選擇，但要避免「惡性競爭」；有議員則認為美食海灣交通配套不足，擔憂市集未能吸引人流，指發展鄰近九龍城區食肆更佳。

美食海灣位於體育園主場館旁海濱位置，據文體旅局去年3月回覆議員質詢提到，該處將有9間「多元化概念」餐廳，市民和遊客可選擇室內或露天用膳。

市集協會上月在社交平台發文，稱將於3月和4月舉辦首個啟德體育園美食市集，並會招攬表演者。據帖文附帶的檔主申請表，協會在本月21日起一連6個周末和假期共19日舉行美食市集，由中午至晚上8時每日開放8小時，不能提前關閉；每檔攤位面積3米乘3米，租金2900至4300元不等。帖文未詳述攤檔售賣的食物種類，但申請表讓檔主填選售賣6類商品，包括熟食、酒精飲品、無酒精飲品、烘焙食品、甜品和包裝食品。

七欖賽過往吸引不少海外旅客，他們除入場觀賽，賽後亦多到鄰近地區酒吧消費。立法會九龍中議員楊永杰認為，美食海灣交通配套未完善，舉例附近未設巴士站、從場館步行至海灣要10多分鐘，擔心海灣未能吸引旅客消費。

學者籲避不同市集「惡性競爭」

被問到在體育園鄰近如承啟道公園設酒吧市集是否可行，楊永杰重申交通配套不足是癥結所在，指出要迎合海外客的酒精需求，不必「短視地」在啟德辦市集，反而可宣傳鄰近九龍城區和土瓜灣食肆，「區域性發展經濟」。他說「商人好靈活……相信他們會捉緊商機」，並指絕大部分九龍城食肆現有售酒精，其增加入貨及推出優惠即可應付需求。

職業訓練局酒店及旅遊學院課程總監黃家榮認為，美食海灣屬零售館外另一選擇，而在園外鄰近發展市集亦能帶動人氣。他提醒規劃時要考慮園外鄰近市集定位和客源會否跟園內市集相撞，避免商家之間惡性競爭。

相關字詞﹕九龍城 國際七人欖球賽 文體旅局 啟德體育園主場館 啟德體育園 美食海灣

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