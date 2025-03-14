港澳辦轉載「斥長和賣港口」文章 引「網友」稱「跪低背叛」 籲大義前三思

交易上周二公布後，外交部發言人林劍在5日的記者會說「對有關商業交易不予評論」，並重申中國控制巴拿馬運河完全是謊言。

據早前達成原則性協議的公告，長和擬出售的巴拿馬碼頭業務部分，仍有待巴拿馬政府確認才分別進行。長和集團聯席董事總經理陸法蘭當時強調，「這項交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。」

港澳辦轉載的「銳評」以「莫天真 勿糊塗」為題，作者王俊熙，昨在《大公報》評論版置頂刊出。文章質疑，美國總統特朗普和美國並無將交易視為普通商業行為，而是以國家力量「通過脅迫、施壓、利誘等卑鄙手段侵吞他國正當權益的霸權行徑」。文章分析，美國將巴拿馬運河「政治化」後，憂慮中國在區內受制美國限流或徵費手段，導致中國企業物流成本和供應鏈穩定面臨很大風險，「也勢將直接影響香港鞏固提升國際航運、貿易中心地位」。

憂中國區內受制美國 損港航貿地位

文章結論點名形容：「網友普遍對這個交易和長江和記公司提出強烈質疑和批評，認為這是沒有腰骨的跪低，是唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義，背叛和出賣全體中國人。網友的這些情緒表達是完全可以理解的。」長和沒回應查詢。本報翻查文章引述的美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的一些分析，指交易除是美國外交政策勝利，也可能透過美國私人企業在拉美及加勒比海國家投資與中國競爭的港口、基建、雲端運算等範疇，建立新的對華抗衡戰略模式。分析關注巴拿馬港口使用中資的數碼基建，包括閉路電視，目前未清楚貝萊德等新東主日後會否更換兩個港口的中資實體及電子基建。

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