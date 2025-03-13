QS學科排名 港6科登全球頭十

【明報專訊】國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布世界大學學科排名，本港近七成上榜學科排名上升，其中6個學科全球頭十，以港大牙醫排名最高，位列全球第二。QS高級副總裁Ben Sowter說，香港政府計劃減少高等教育撥款，令香港的大學面臨財務壓力，需要動用儲備金來支持運作，不過增加大學非本地生配額或有助紓緩財政挑戰。
港七成上榜學科排名升
港大牙醫列全球第二
本港9間院校共231個學科獲納入排名，共有156個學科（約68%）位列全球首100位內，當中30個學科排名首20，6個學科排名全球頭十（見表），其中港大牙醫學排名全球第2，較去年升1位；港大教育學由去年的第7位升至今年第3位。中大護理學排名第5；港大及中大語言學分別排第9位及第10位。
QS表示，本港上榜學科中，有68%學科（158個）排名上升，6%學科（13個）排名下跌。
醫療相關學科方面，港大醫科排名由去年第37位升至第24位，超越排第25名的中大醫科；3間大學的護理學排名亦上升，以中大排第5最高，按年升3位，理大排16，港大排34。另外，法學方面，港大及中大分別升5位及1位，排第15及第48；城大則由第54名稍跌兩位至第56。
Ben Sowter說，香港繼續在高等教育領域保持世界領先地位，今年排名表現出色，約80%學科的學術聲譽提高，其他指標分數亦顯著上升。
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