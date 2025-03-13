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去年復活校校長稱幸運 避過「辣招」嘆關卡增

【明報專訊】屹立中西區逾70年的聖嘉祿學校前年收生不足，被「派0班」小一，由於當時區內未全面實施小班教學，該校獲准停辦小一級一年，翌年可再參加派位，之後收生回升。校長李永佳昨日回顧經歷瀕「殺校」邊緣並可「復活」，自覺學校較幸運，感激教師團隊一同為學校努力。他形容，教育局昨公布的「救校方案」新安排，對收生不足學校如同「辣招」，指每個選項都增設條件及關卡，嘆「如今年遇這情况，我都毫無頭緒」。

前年和去年累計6間津貼小學收生不足（見表），不獲資助開辦小一級，其中一間是聖嘉祿學校。由於當年中西區官津小學未全面推行小班教學，教育局准該校停收小一生一年後，再次參加派位，聖嘉祿學校收生回升並重獲派班，本學年小一佔1班。

李永佳說，如今中西區全面小班教學，不再存在類似「停賽」暫停取錄小一生一年的選項，「如今年遇這情况，我都毫無頭緒」。拉闊看全港津小的處境，他稱「殺校」「更容易」，慨嘆收生不足的學校「想生存都很難」。

對於教育局新安排，他指出表面上看起來與現行做法差不多，惟逐項細看卻見增添不少條件，如同「辣招」。他說，未來幾年學生人口跌幅大，教育局「可能因此今次要『絕』一點」。

防0班 增幼園合作研專才支援

縱使未知9月新學年獲派多少班小一，李永佳稱學校經歷「派0班」後，已知道要未雨綢繆，包括每年9月自行分配學位收生階段之前，已加強與區內幼稚園合作和聯繫，讓區內家長認識學校，並發展學校特色。他舉例，學校校網內若有不少專才子女進駐，校方可提供廣東話等適應課程，助其融入香港，又或者針對非華語生所需提供支援措施，強調「學校都要改、要變」。

半數0班校 小一獲轉私營

翻查資料，近兩學年共有6間資助小學因收生不足，被教育局「派0班」小一並須申請發展方案，以爭取續辦，當中3間小學成功申請將小一級轉私立營辦，屬眾方案中「最熱門選擇」。

相關字詞﹕派0班 小一派位 聖嘉祿學校 學生人口下跌 升小

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