疑抽煙入睡燒着牀 六旬婦亡

昨早10時許，警方及消防接報黃大仙下邨龍禧樓有單位起火，大量濃煙冒出。消防到場破門入屋，動用一條喉及一支煙帽隊撲救，並在屋內發現61歲姓王婦人，她手及面部燒傷，送往廣華醫院時已告昏迷，經搶救後不治。據了解，死者家有4姊妹，她排行第二，另外兩名妹妹亦住在龍禧樓。據悉死者與三妹均有精神疾病，而死者有吸煙習慣近30年。

40人自行疏散 半句鐘救熄

現場所見，火勢迅速蔓延，單位房間窗口噴出火舌，黑煙湧出。火警約26分鐘後救熄，單位嚴重熏黑，窗門玻璃爆裂。事件中約40人自行疏散到安全位置。警方初步調查相信，起火單位睡房有煙蒂意外點燃牀墊引致火警。

黃大仙消防局署理助理消防區長王溢文表示，火場位於龍禧樓中層一單位睡房內，女事主在睡房內被發現，當時已昏迷。王續稱，起火單位面積約8米乘5米，初步沒發現助燃劑、燒炭或煮食肇禍迹象，單位亦不是「垃圾屋」。