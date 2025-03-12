疑抽煙入睡燒着牀 六旬婦亡

【明報專訊】黃大仙下邨昨早發生致命火警。六旬婦疑在房內抽煙期間入睡，煙蒂燒着雜物引致火警，消防到場破門救出事主時，她已陷入昏迷，送院搶救不治。其幼妹事後嘆說：「食煙嘅人幾時都會食（煙），瞓覺食、去廁所又食。」她又稱今次是意外，「如果我知道就唔會畀佢發生」。
昨早10時許，警方及消防接報黃大仙下邨龍禧樓有單位起火，大量濃煙冒出。消防到場破門入屋，動用一條喉及一支煙帽隊撲救，並在屋內發現61歲姓王婦人，她手及面部燒傷，送往廣華醫院時已告昏迷，經搶救後不治。據了解，死者家有4姊妹，她排行第二，另外兩名妹妹亦住在龍禧樓。據悉死者與三妹均有精神疾病，而死者有吸煙習慣近30年。
40人自行疏散 半句鐘救熄
現場所見，火勢迅速蔓延，單位房間窗口噴出火舌，黑煙湧出。火警約26分鐘後救熄，單位嚴重熏黑，窗門玻璃爆裂。事件中約40人自行疏散到安全位置。警方初步調查相信，起火單位睡房有煙蒂意外點燃牀墊引致火警。
黃大仙消防局署理助理消防區長王溢文表示，火場位於龍禧樓中層一單位睡房內，女事主在睡房內被發現，當時已昏迷。王續稱，起火單位面積約8米乘5米，初步沒發現助燃劑、燒炭或煮食肇禍迹象，單位亦不是「垃圾屋」。