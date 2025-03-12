陳虹秀續牌正審核 社工註冊局：估計無咩選擇 社總對裁決失望 信當日所做屬社會工作

局方：暴動重罪 判刑後處理

香港社會工作者總工會會長張志偉稱對裁決感失望，相信陳當日在場所做屬社會工作。他說陳是專業、盡責的社工，近乎工作至最後、妥善交接始離職。註冊局稱處理陳的續牌申請無甚選擇，他說局方依修訂後的法例處理屬預計之內，但重申對修例有保留。

判監可5年或永久停牌

《社工註冊條例》去年7月修訂，除改組註冊局，亦引入停牌機制，社工被裁定干犯令社工專業聲譽受損及可判監罪行會被永久或5年期內註銷註冊，社工28日內可作書面申述；被裁定干犯附表2所列罪行，包括危害國安、虐兒、謀殺等，則永久註銷註冊，不設申述。

翻查資料，修例後至去年12月至少9名社工因涉反修例案件被判罪成，被註銷註冊，年期介乎半年至5年，其中劉家棟停牌年期最長。劉於2019年7月27日在元朗遊行，手持社工證在警方與示威者間調停，被裁定阻差辦公罪成。他出獄後曾獲批准續牌，至去年10月申請續期，12月接獲註冊局信件通知，以其案底及妨礙社工聲譽為由註銷其註冊5年。

（反修例風暴）