陳虹秀暴動案重審 罪成還押 官：社工身分為示威者撐腰 喊失實指控拖延警行動

原裁表證不成立 隔5年審結

被告陳虹秀（案發時43歲，下同）的暴動案於相隔5年後審結（見表）。她昨被定罪後表現平靜，主動安撫旁聽的親友（見另稿）。

同案3名被告賴姵岐（22歲）、鍾嘉能（26歲）及龔梓舜（22歲）早前承認暴動罪，還押等候陳的案件審結後才判刑。

當年上訴庭認為原審法官沈小民在法律上犯錯，沒有處理陳是否藉身處現場從而鼓勵暴動者及一同犯案，裁定陳表證不成立屬「言之尚早」；就脫罪被告而言，即使案中缺乏證據指控他們作出實質行為，控方仍可證明他們「利便」暴動者。上訴庭撤銷無罪裁決，下令陳與同案3人的案件發還重審。

官：穿黑衫攜豬嘴有備而來

原審法官沈小民已離任，案件重審由暫委法官鍾明新處理。鍾官昨頒判辭稱，法庭接納5名警方證人的證供，裁定於2019年8月31日晚上7時至9時許，軒尼詩道和盧押道一帶發生暴動，涉及至少500人。被告陳虹秀於晚上7時42分至8時20分一直身處暴動現場，她身穿印有「我哋係社工守護公義」的黑衫，在場用擴音器叫喊，顯然引起現場者注意，她攜帶「豬嘴」亦是預料現場會變成非法集結或暴動，被告當晚是有備而來。

鍾官表示，當警方推進時，被告明知警方給予在場者時間及機會離開，但仍選擇停留叫喊，說出對警方的失實指控，包括說警方不應「大追捕大追殺」等；被告亦說「呢個係市民發出嘅警告」，藉此表達她代表市民指控警方，連身為專業社工的她都認為警方行為不恰當，暗示公義在示威者一方，而被告與示威者同一陣線。

稱叫喊鼓動續集結

不認同緩和警情緒

鍾官認為，被告當時的叫喊鼓動示威者繼續集結暴動，令他們知道有人代為發聲、指控及拖延警方。雖然辯方質疑被告與警方並行，與示威人群保持至少100米距離，被告只想緩和警方情緒，惟法庭不認同辯方說法，認為被告是想拖延警方執法，位置上自然更靠近警方，况且被告明顯偏幫示威者，她單方面要求警方克制，卻沒呼籲示威者離開。法庭裁定被告給予示威者支持，壯大他們與警方對抗的決心，有意圖參與暴動。環境證供的疊加令法庭能作出「壓倒性的推論」，最終裁定被告暴動罪成。

【案件編號：DCCC 12/20】

明報記者

（反修例風暴）

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