明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

陳虹秀暴動案重審 罪成還押 官：社工身分為示威者撐腰 喊失實指控拖延警行動

【明報專訊】在2019年8．31灣仔衝突案中被控暴動罪的「陣地社工」成員陳虹秀，翌年被裁定表證不成立，前年律政司上訴得直，案件發還重審。陳不認罪受審，案件昨日在區域法院裁決。暫委法官鍾明新稱，被告於案發時以社工身分為示威者撐腰，又用擴音器叫喊對警方的失實指控，包括稱警方不應「大追捕大追殺」等，拖延警方行動。法庭裁定陳暴動罪成，還押至4月3日求情，並定於4月9日一併處理陳與同案被告的判刑。

原裁表證不成立 隔5年審結

被告陳虹秀（案發時43歲，下同）的暴動案於相隔5年後審結（見表）。她昨被定罪後表現平靜，主動安撫旁聽的親友（見另稿）。

同案3名被告賴姵岐（22歲）、鍾嘉能（26歲）及龔梓舜（22歲）早前承認暴動罪，還押等候陳的案件審結後才判刑。

當年上訴庭認為原審法官沈小民在法律上犯錯，沒有處理陳是否藉身處現場從而鼓勵暴動者及一同犯案，裁定陳表證不成立屬「言之尚早」；就脫罪被告而言，即使案中缺乏證據指控他們作出實質行為，控方仍可證明他們「利便」暴動者。上訴庭撤銷無罪裁決，下令陳與同案3人的案件發還重審。

官：穿黑衫攜豬嘴有備而來

原審法官沈小民已離任，案件重審由暫委法官鍾明新處理。鍾官昨頒判辭稱，法庭接納5名警方證人的證供，裁定於2019年8月31日晚上7時至9時許，軒尼詩道和盧押道一帶發生暴動，涉及至少500人。被告陳虹秀於晚上7時42分至8時20分一直身處暴動現場，她身穿印有「我哋係社工守護公義」的黑衫，在場用擴音器叫喊，顯然引起現場者注意，她攜帶「豬嘴」亦是預料現場會變成非法集結或暴動，被告當晚是有備而來。

鍾官表示，當警方推進時，被告明知警方給予在場者時間及機會離開，但仍選擇停留叫喊，說出對警方的失實指控，包括說警方不應「大追捕大追殺」等；被告亦說「呢個係市民發出嘅警告」，藉此表達她代表市民指控警方，連身為專業社工的她都認為警方行為不恰當，暗示公義在示威者一方，而被告與示威者同一陣線。

稱叫喊鼓動續集結

不認同緩和警情緒

鍾官認為，被告當時的叫喊鼓動示威者繼續集結暴動，令他們知道有人代為發聲、指控及拖延警方。雖然辯方質疑被告與警方並行，與示威人群保持至少100米距離，被告只想緩和警方情緒，惟法庭不認同辯方說法，認為被告是想拖延警方執法，位置上自然更靠近警方，况且被告明顯偏幫示威者，她單方面要求警方克制，卻沒呼籲示威者離開。法庭裁定被告給予示威者支持，壯大他們與警方對抗的決心，有意圖參與暴動。環境證供的疊加令法庭能作出「壓倒性的推論」，最終裁定被告暴動罪成。

【案件編號：DCCC 12/20】

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞