戶戶送提供foodpanda優惠 消委籲解釋接手細節

Plus用戶可換半年會籍 沒撤訂閱選項

據Deliveroo在Deliveroo Plus用戶的應用程式內所發的公告，稱向這批用戶提供專屬優惠碼，換取半年免費pandapro計劃，亦提醒用戶要在5月31日前換取優惠碼，並在限期內使用禮品卡或帳戶所剩餘額。另外在Deliveroo應用程式內，Plus用戶未能找到取消訂閱的選項。

曾登記Deliveroo而沒付費訂閱的用戶，在其應用程式公告亦能獲取優惠碼；優惠碼為用戶於foodpanda訂購外賣及生活百貨時享有半價優惠，惟訂單金額需滿80元，折扣上限為150元。未曾登記者亦能獲優惠碼，有3款半價折扣優惠，其中訂單金額須最少150元。

消委會回覆本報稱，截至昨晚7時未接到有關Deliveroo結束在港運作的投訴，呼籲Deliveroo及接手的另一平台主動向消費者解釋清楚相關安排及細節，包括若消費者本身在另一平台已有付費會籍，是否能額外享有6個月免費會籍；消費者可否退款；Deliveroo會否轉移用戶個人資料至另一平台。

消委會建議新平台不應在用戶免費試用6個月後自動續期及收費，應讓消費者自行選擇加入，又說正密切留意事態發展，並在有需要時積極介入跟進。