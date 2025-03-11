明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

戶戶送提供foodpanda優惠 消委籲解釋接手細節

【明報專訊】戶戶送（Deliveroo）昨日宣布下月7日結束在港營運後，於應用程式向不同類型用戶分別發出在另一平台foodpanda的優惠，當中至少3款，包括免費獲贈付費計劃pandapro半年會籍、上限150元的半價優惠，及高達150元優惠；其中首兩項優惠為Deliveroo登記用戶以專屬優惠碼獲取。消委會昨日呼籲Deliveroo及接手的平台主動向消費者解釋清楚相關安排。

Plus用戶可換半年會籍 沒撤訂閱選項

據Deliveroo在Deliveroo Plus用戶的應用程式內所發的公告，稱向這批用戶提供專屬優惠碼，換取半年免費pandapro計劃，亦提醒用戶要在5月31日前換取優惠碼，並在限期內使用禮品卡或帳戶所剩餘額。另外在Deliveroo應用程式內，Plus用戶未能找到取消訂閱的選項。

曾登記Deliveroo而沒付費訂閱的用戶，在其應用程式公告亦能獲取優惠碼；優惠碼為用戶於foodpanda訂購外賣及生活百貨時享有半價優惠，惟訂單金額需滿80元，折扣上限為150元。未曾登記者亦能獲優惠碼，有3款半價折扣優惠，其中訂單金額須最少150元。

消委會回覆本報稱，截至昨晚7時未接到有關Deliveroo結束在港運作的投訴，呼籲Deliveroo及接手的另一平台主動向消費者解釋清楚相關安排及細節，包括若消費者本身在另一平台已有付費會籍，是否能額外享有6個月免費會籍；消費者可否退款；Deliveroo會否轉移用戶個人資料至另一平台。

消委會建議新平台不應在用戶免費試用6個月後自動續期及收費，應讓消費者自行選擇加入，又說正密切留意事態發展，並在有需要時積極介入跟進。

相關字詞﹕消委會 外賣 外賣平台 戶戶送

上 / 下一篇新聞