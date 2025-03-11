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Deliveroo 200員工受影響 Keeta搶佔市場 外賣員憂兩企壟斷加劇剝削

【明報專訊】外賣平台戶戶送（Deliveroo）將撤出香港，影響約200名員工，被戶戶送視為自僱的外賣員如轉至foodpanda則會有額外服務費。有外賣員指Keeta加入香港市場後，戶戶送訂單減少，對消息不感意外；有外賣員說「要叫外賣的人仍會叫外賣」，未來會嘗試以另外兩平台維持收入，如無法維持或考慮轉行。外賣員權益關注組則指市場未來變回由兩公司壟斷，料外賣員被剝削情况會加劇。

Deliveroo：提供高於法定要求遣散賠償

戶戶送回覆本報稱約200名員工受影響，將提供高於法定要求的遣散賠償。外賣員方面，戶戶送與foodpanda合作，在過渡期間提供額外服務費，如屬新加入foodpanda的「步兵」及其他送遞工具的外賣員，完成10張訂單後，分別可獲200元及500元額外服務費。

阿林從事平台外賣員逾3年，目前使用3個平台。他昨午從應用程式得悉戶戶送將撤出香港，對此不意外，稱foodpanda與戶戶送以往於其工作區域的訂單比例約為六四比，但Keeta加入香港後，戶戶送訂單佔比跌至一成，區內外賣員大多已轉用另外兩平台，料戶戶送撤出對其收入影響不大。

Deliveroo訂單跌至一成 外賣員轉平台

另一平台外賣員何先生從事相關工作4年，同樣使用3個平台，但主力為戶戶送送餐。他說在戶戶送掙取的收入佔每日收入約一半，該平台撤出香港會影響其收入，但料影響輕微。他解釋「要叫外賣的人仍會叫外賣」，客戶只是轉用其餘兩平台，未來會嘗試維持原有收入，如發現收入下跌將延長工時補足，若無法維持會考慮轉行。

他說戶戶送撤出香港為外賣員帶來衝擊，也擔心未來兩平台壟斷市場，外賣員待遇會變差，例如訂單價錢會愈壓愈低。至於戶戶送暫未為外賣員提供額外補償，何說未能干預商業決定，只能接受，「當自己被人炒」。

「自僱」不獲遣散費 關注組：或助爭權益

外賣員權益關注組成員林凱汶稱，自從Keeta加入香港市場，不少外賣員反映戶戶送訂單量減少，行內人早已預視該平台有結業風險。林凱汶指市場變回由兩間公司壟斷，競爭減少，相信平台外賣員被剝削情况會加劇。她關注現有平台均視外賣員為自僱，部分外賣員即使已為戶戶送工作逾兩年，符合《僱傭條例》所列條件，也不獲遣散費，會考慮協助他們爭取應有權益。

本報向勞工處查詢有否接到戶戶送員工及外賣員求助，勞工處回覆稱關注事件，有關平台公司僱員如就僱傭權益有疑問，可到勞工處查詢，處方會提供適切協助。積金局回覆稱，據現時資料戶戶送沒有拖欠強積金供款。

相關字詞﹕外賣平台 強積金 積金局 勞工處 外賣員 戶戶送

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