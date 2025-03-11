Deliveroo撤港 外賣平台再變二 攻港9年營運至4．7 部分資產售foodpanda

Deliveroo：營運不符股東最大利益

戶戶送昨午解釋撤港原因時，提到本港市場特有的多項因素，讓董事局考慮過多個策略性方案，但基於對資本投放的嚴謹要求，最終董事局認為繼續於香港營運不符合股東最大利益。

戶戶送提到本港市場於去年佔集團全球總交易額5%，對國際市場（除英國及愛爾蘭）的總交易額有5個百分點負面影響，本港市場「經調整的未計利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利率（adjusted EBITDA）」仍是負數。戶戶送說已提名清盤人以最有效率方式管理結束香港業務及其剩餘資產。

foodpanda母公司Delivery Hero SE宣布，已與Deliveroo簽署並達成協議，透過旗下foodpanda香港收購戶戶送在港部分資產。根據協議，戶戶送現有客戶和送遞員將被導向至foodpanda（見另稿），部分餐廳及生活百貨商戶亦將進駐foodpanda。

市場萎縮難容3平台

李兆波：難敵「減價戰」蝕錢 料撤港原因之一

經濟學者李兆波分析，由於近年本地餐飲市場正萎縮，加上北上消費潮、員工薪金高昂、高息環境等因素，導致外賣平台競爭激烈，本港市場未能容納3間外賣平台，形容戶戶送撤港是預期之內。

對比foodpanda和前年攻港的Keeta，他說即使戶戶送有提供多種優惠，但因難敵「減價戰」而蝕錢，相信亦是戶戶送撤港因素之一。至於foodpanda將收購戶戶送部分資產，李兆波認為目前仍有兩間外賣平台競爭市場份額，料不會出現殺戮式競爭，但中長期要視乎本地餐飲市場情况；若本地經濟持續不景，或再有外賣平台倒閉。

餐飲界憂需付更多分成予平台

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界憂未來需付更多分成給餘下外賣平台，他解釋，戶戶送及foodpanda初期分成約35%；Keeta攻港後，3間平台降至約20%。

戶戶送2013年由許子祥（Will Shu）在倫敦創立，2015年底攻港，目前在全球10個市場營運，包括英國、法國、卡塔爾、新加坡等，自2020年撤出台灣及即將撤港後，意味亞洲市場僅剩新加坡。

戶戶送除提供外賣服務，近年版圖拓展到中央廚房、超市百貨等，新冠疫情亦加速業務發展。戶戶送2022年推出網購百貨超市「戶戶超市」，在中環、屯門、觀塘均設店舖，去年10月宣布在尖沙嘴開設第四間分店，去年底另推出「戶戶商店」零售外送服務。

不過，內地美團旗下Keeta於2023年攻港，以「一人飯堂」等招徠，香港外賣平台形成「三國鼎立」局面。據市場調查機構Measurable AI，單計外賣訂單量，2023年11月Keeta的市佔率達30%，已超過戶戶送的27.9%。戶戶送曾發聲明稱不認同數據，認為具誤導性；香港區總經理Nick Price去年受訪稱由平台獲得的其他數據來源顯示，戶戶送市佔率以訂單量和銷售額計是全港第一。Keeta去年5月則引述Measurable AI數字，稱以去年3月訂單數量計，已佔香港外賣市場約44%份額，躍居首位。

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