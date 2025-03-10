丟空7年 筲箕灣街市大廈地擬劃建私樓

明諮詢區會 規劃署：考慮設文娛場所

規劃署明日（11日）會就建議諮詢東區區議會地區設施及工程委員會。署方在文件稱，擬改劃地帶面積約1490平方米，擬發展面積約1450平方米，已做初步視覺及景觀評估，確保發展計劃不會對整體視覺及景觀帶來重大負面影響，並已就建議諮詢相關政府部門，未有收到異議，部門亦因應建議，積極考慮能否在地盤內設立合適的公共設施，例如康體文娛場所。

文件亦建議，將明華大廈西面一幅用地，由「政府、機構或社區」地帶改劃為「休憩用地」地帶。

區議員盼涵公共設施

位於東大街的前筲箕灣街市大廈於1973年落成啟用，食環署2017年表示，因大廈中佔兩層的街市出租率低、人流少、區內人口變化和附近有同類店舖，建議將大廈關閉，翌年大廈正式關閉。曾有人提議改建大廈為安老院舍，但一直未有進展。

東區區議員林心亷2017年曾提議將前筲箕灣街市大廈改建為安老院舍，他回覆查詢引述及後有評估稱，由於旁邊城隍廟經常會化寶，而老人院需常開窗，應無法通過空氣方面要求，「所以最後大家就停在那裏，等不同的部門去拿這塊地去發展」；林心亷認為，該用地繼續空置是浪費土地資源，假如政府決定讓發展商發展住宅，希望可在低層提供公共設施，惟需研究可放入哪些設施。

被問化寶會否亦會影響民居，林心亷稱，住宅和老人院要求不同，或可透過設計上處理或遷就；至於會否支持改劃用地為私營住宅用途，亦要視乎情况，冀了解更多具體細節再決定，例如附近的交通配套，並預計用地興建樓宇應是單幢住宅。

明報記者 劉思昆