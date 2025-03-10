證監港交所：券商有責把關客戶資料

【明報專訊】港交所電子新股平台FINI推出一年多，識別重複認購的防線現漏洞，證監會及港交所接受本報查詢時均稱，作為新股認購中介的券商，有責任確保客戶按FINI要求提交資料。另證監會亦因應FINI認購機制下，有券商因毋須在申購過程中預付認購金額而向客戶提供高達百倍孖展，審查活躍券商，評估結果後若有需要或再發監管指引。
證監會發言人表示，FINI設有一個辨認重複申請機制，根據經紀人提交的新股認購信息來識別重複認購；投資者在提交認購申請時必須遵循要求，如投資者擁有香港身分證便必須使用香港身分證認購；當經紀人為客戶提交新股認購申請時，有責任確保客戶遵守FINI的要求。
港交所發言人回應稱，FINI推出大大提升辨識新股重複認購的能力，券商及新股認購人需根據既定機制提供認購人正確的個人資料。
有券商供超高孖展 證監審查8間
至於FINI機制下券商向客戶提供超高倍數孖展，證監會發言人說，已展開對8家券商的主題審查，評估券商是否遵守證監會2023年通函中所列的審慎風險管理標準；完成評估後如發現不當行為，證監會將採取適當的監管行動，並在有需要時向業界提供進一步監管指引。證監會前年11月發通函，提醒券商要為新股融資制定審慎的信貸政策，根據公司財政能力、客戶財務狀况、新股規模、需求及當前市况，為客戶設定適當的信貸限額。