14歲女旺角遭童黨圍摑15巴 警拘6人 事發去年8月 片段流傳方報警

涉案片段所見，多名戴口罩的男女包圍站在牆角的少女，罵「我阿哥問你一句，你駁10句」、「呢度好多仔，畀你慢慢姣」、「有咩證據話唔係你」等；旁觀者則大笑，稱「唔好講咁多，打大力啲」、「手好╳痛」。其間少女多次拭淚，稱「你聽我講先啦」、「唔係我喎」，至片末她臉頰通紅。片中曾有人問「阿妹咩事」，但眾人回覆「無事，你可以返去」；到片末兩男連環掌摑少女，有男聲欲勸停但被人叫「收聲」。有人提醒不要直播，一名男欺凌者則提示眾人收細音量。

料屬朋友 部分具黑幫背景

警方稱，事發於2024年8月，14歲本地少女被約10名本地青少年於旺角一商場後樓梯欺凌，包括襲擊及掌摑。事主前日（7日）到旺角警署報案。旺角警區重案組一連兩日拘捕1男5女，介乎15至22歲，涉襲擊致造成身體傷害。據調查，涉案者並非同學，相信是朋友關係，平時主要流連在油尖旺區，案中部分人有黑社會背景。襲擊事件相信源於言語衝突、態度等瑣碎事情。據調查，拍片者相信是其中一個施襲者。警方會繼續調查，已掌握剩下涉案者資料。

社工籲培養同理心 遇欺凌伸援手

基督教香港信義會社會服務部青少年服務總監周靜子表示，片中情况明顯屬欺凌，包括言語辱罵和襲擊，構成實際身體傷害，還涉及黑社會問題。事主於影片廣泛流傳後才報警，反映被欺凌者通常自尊心較低，可能覺得羞恥或擔心被報復，特別今次事件涉及黑社會背景。周觀察到近年本港網上欺凌數字增加，年輕人比以往更渴望得到朋輩認同，且快樂指數較其他地方低，呼籲學校、家長、社會合力建立校園關愛文化，教育兒童培養同理心及正確價值觀，如見到有人被欺凌，應伸出援手，阻止衝突升級。