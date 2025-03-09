明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

14歲女旺角遭童黨圍摑15巴 警拘6人 事發去年8月 片段流傳方報警

【明報專訊】近日網上流傳一段約6分鐘影片，一名少女遭數名男女於大廈後樓梯包圍，多名年輕男女輪流掌摑少女至少15下並粗言辱罵。片段在網上廣泛流傳後，14歲女事主前日報警，揭發事件發生於去年8月旺角。警方接報後快速拘捕其中6名涉案青年，涉嫌襲擊致造成身體傷害罪。據了解，涉事男女料屬朋友，部分人有黑社會背景。有社工指出，被欺凌者通常自尊心較低，或不敢向人求助，促請社會趁早培養青少年同理心，教育他們見到欺凌時伸出援手，盡快揭發，以免助長。

涉案片段所見，多名戴口罩的男女包圍站在牆角的少女，罵「我阿哥問你一句，你駁10句」、「呢度好多仔，畀你慢慢姣」、「有咩證據話唔係你」等；旁觀者則大笑，稱「唔好講咁多，打大力啲」、「手好╳痛」。其間少女多次拭淚，稱「你聽我講先啦」、「唔係我喎」，至片末她臉頰通紅。片中曾有人問「阿妹咩事」，但眾人回覆「無事，你可以返去」；到片末兩男連環掌摑少女，有男聲欲勸停但被人叫「收聲」。有人提醒不要直播，一名男欺凌者則提示眾人收細音量。

料屬朋友 部分具黑幫背景

警方稱，事發於2024年8月，14歲本地少女被約10名本地青少年於旺角一商場後樓梯欺凌，包括襲擊及掌摑。事主前日（7日）到旺角警署報案。旺角警區重案組一連兩日拘捕1男5女，介乎15至22歲，涉襲擊致造成身體傷害。據調查，涉案者並非同學，相信是朋友關係，平時主要流連在油尖旺區，案中部分人有黑社會背景。襲擊事件相信源於言語衝突、態度等瑣碎事情。據調查，拍片者相信是其中一個施襲者。警方會繼續調查，已掌握剩下涉案者資料。

社工籲培養同理心 遇欺凌伸援手

基督教香港信義會社會服務部青少年服務總監周靜子表示，片中情况明顯屬欺凌，包括言語辱罵和襲擊，構成實際身體傷害，還涉及黑社會問題。事主於影片廣泛流傳後才報警，反映被欺凌者通常自尊心較低，可能覺得羞恥或擔心被報復，特別今次事件涉及黑社會背景。周觀察到近年本港網上欺凌數字增加，年輕人比以往更渴望得到朋輩認同，且快樂指數較其他地方低，呼籲學校、家長、社會合力建立校園關愛文化，教育兒童培養同理心及正確價值觀，如見到有人被欺凌，應伸出援手，阻止衝突升級。

上 / 下一篇新聞