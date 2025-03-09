為輪公屋炒散16年 五旬漢嘆單身申請被忽略

稱全職亦只低收入 難改善住屋

阿偉原本全職從事零售業，約16年前與妻子離婚而另租單位，但當時私樓租金高，無力承擔，為符合輪候公屋的入息限額，便放棄全職選擇「炒散」，踏上漫長的輪候公屋之路。現時月入約1萬元的阿偉，雖並非掙取最低工資時薪，但最低工資水平將會調整，他預料工資亦會隨之上漲，屆時會控制收入以免超出入息限額。

阿偉現居於約30平方呎板間房，租金近3000元，廚廁需與10多住戶共用，單位內有木蝨亦無窗，單靠風扇通風，夏天難耐，他寧可在街上流連至晚上。阿偉慨嘆，長居板間房身心備受折磨，「回去只有四面牆，又沒有窗，感覺很孤獨」。

過渡房屋政策甫推出時，阿偉發現自己符合乙類過渡房屋申請資格，但他在市區工作，可編配市區單位有限，而打消申請念頭，亦不考慮申請特快公屋，擔心編配到凶宅。被問到輪候公屋多年有何感受，他認為非長者單身申請者被忽略，形容要「鬥長命」才可上樓。

社協盼開放簡約屋予一人申請者

社區組織協會副主任施麗珊指出，輪候公屋逾10年的非長者一人申請者並不罕見，部分申請者雖符合過渡房申請資格，但輪候者眾，盼政府考慮開放簡約公屋予非長者一人申請者。

翻查資料，房屋局去年5月回覆立法會書面質詢稱，過去5年獲編配入住公屋的「配額及計分制」非長者一人申請者平均年齡為57歲，最年輕獲編配申請者年齡介乎47至52歲。