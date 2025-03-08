丁薛祥：金融及數據「過河」應更便利 關注港算力足夠否

丁薛祥繼前日列席港澳政協聯組會議後，昨早會見港區人代。官方新華社報道，丁薛祥期望香港維護自由、開放、規範的營商環境，加速培育具有國際競爭力的新產業與新賽道，並要求港區人代全力支持特首及特區政府依法施政，推動各界凝聚共識。

綜合與會者所述，丁薛祥在會上關注本港金融及創科發展。港區人代陳振英在會上發言，提及本港金融科技暫落後新加坡，他引述丁薛祥回應稱，內地金融科技發展相當好，冀與本港加深合作，亦希望香港培育更多相關人才。港區人代陳勇表示，丁薛祥對於內地與本港「過河」政策回應積極，認為數字經濟、金融、數據等「過河」，在一國之內理應更便利，較其他地方更易達成共識。據悉，丁薛祥也關心本港算力是否足夠。

肯定23條立法補國安弱點

丁薛祥亦如前日會見港區政協時提及國安。陳勇表示，丁薛祥肯定《基本法》23條立法補足國安上弱點，形容是里程碑和國家立法大事，並對本港國民教育和青年工作有很大期望，稱一旦遇有言行違背憲法與《基本法》，應該「勇於說不」。

黃英豪倡允港企用灣區算力

馬逢國引述丁薛祥會上回顧本港過去一年取得一系列進展突破，包括完成23條立法、經濟持續向好、國際影響力提升、民生改善等，認為在「由治及興」的道路上「走得愈來愈穩」，冀取得更大成效。全國人大常委李慧琼認為，丁薛祥非常關心香港，一眾港區人代未來在對外聯繫方面會發揮積極作用，繼續推動愛國主義教育、宣傳兩會精神。

港區人大代表團昨午在人民大會堂舉行全體會議審議政府工作報告，開放予傳媒採訪。對於應在什麼範疇完善「過河」政策，港區人代、科大校長朱葉玉如冀加快促成醫學臨牀數據「過河」，認為有助醫學分析發展。人代黃英豪稱本港算力不足，盼中央容許本港企業使用大灣區內地城市的算力，促進人工智能發展。

會上共21名人代發言，其中鄺美雲建議加快興建連接深圳與珠海的「深珠高鐵」，倡納入國家「十五五鐵路發展規劃」，認為有助區內經濟發展。中聯辦主任鄭雁雄列席會議，近兩小時會議上全程沒有發言或回應人代意見。對比去年開放採訪的港區人代會議，除鄭雁雄外，港澳辦常務副主任周霽亦有列席並發言。

政務司長陳國基和財政司長陳茂波昨分別在社交平台發文回應中央政府工作報告。陳國基稱本港打造國際創科中心，未來關鍵是政府如何以更大魄力和更有力政策措施，結合金融和創科，讓資本和工商界有誘因和信心投資未來產業。陳茂波稱香港將在科技創新、金融中心及全球聯繫發揮更大功能，包括發展人工智能產業、加速推動建設跨國供應鏈管理中心等。

明報記者 陳灝、李泉、王佩凡、鄭啟智、馮樂琳 北京採訪

（2025兩會）