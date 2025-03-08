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中二生輕鐵吸太空油被捕 天水圍3日兩宗拘青少年 社工：不應標籤地區

【明報專訊】天水圍3日內兩度有年輕人涉太空油被捕。前日一名中二女學生涉在輕鐵車廂吸太空油，據了解女生13歲，以250元購買太空油煙彈，聲稱是首次吸食，她事後涉嫌藏有危險藥物被捕。按禁毒處最新數據，北區是吸太空油者最常居住地區，元朗則排第二；有跟進太空油個案的社工認為不應標籤一個地區。政府最快下月向立法會提交禁煙修例建議，香港吸煙與健康委員會主席湯修齊促一併禁用電子煙及煙彈，並提早於今年內實行。

聲稱首吸毒 250元向陌生人購買

政府上月14日刊憲，將太空油主要成分依托咪酯及3種類似物列為毒品，管有和服用最高可判監7年及罰款100萬元。近日網上流傳一段影片，可見一名束馬尾的少女坐在輕鐵車廂單人座，左手拿着一支懷疑電子煙低頭吸食，落車時步履不穩，需扶着欄杆，片段就此結束。另外有網上圖片見到疑似同一名少女跪坐月台上。

據了解，警方周四（6日）晚上7時許接獲報案，指在輕鐵天瑞站月台附近見到一名少女疑似吸毒，警方到場後在天瑞商場找到涉事13歲女生，在她身上發現一支電子煙和一個懷疑太空油煙彈，少女涉藏有危險藥物被捕。據了解，有人聲稱就讀中二，被捕前一日以250元向一名陌生男子購入涉案太空油，聲稱此前從未吸毒。

社工：太空油售價較低 有人轉吸

警方周三（5日）拘捕兩男一女，年齡16至18歲，涉及網上另一流傳影片，3人疑在天水圍某屋邨平台公然發生性行為。警方其後在兩名男子住所搜出懷疑太空油。

青協青年違法防治中心督導主任梁兆騏認為以上兩宗是個別事件，只是剛巧被人拍片放上網，不能斷定天水圍特別多太空油或毒品案。他說近來愈來愈多人表示有興趣接觸太空油，以往吸服者主要是十多歲青少年，現在開始有20多歲的青年表示有意接觸，甚或原服用其他毒品的人有意轉吸售價較便宜的太空油。

梁認為政府將太空油列為毒品，對於從未接觸過而有興趣吸服的人有顯著打擊作用，有助阻止他們嘗試吸服太空油；曾吸太空油又未算上癮者，修例則令其內心拉扯；但對於重度上癮者，可能要由專業人士協助處理吸毒背後原因，才能脫離毒海。

吸煙健康委促年內全禁電子煙

醫衛局早前表示，目標在下月提交「控煙十招」修例草案，包括禁止加熱煙及電子煙。湯修齊表示，知悉政府擬先禁煙彈後再禁電子煙機，他期望一次過禁止，認為能給大眾、尤其是青少年更清晰信號，有助打擊吸太空油。他亦期望政府能加快立法過程，冀今年上半年通過修例，年內落實全面禁電子煙。

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