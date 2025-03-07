涉賄球員打假波 乙組虎門班主等4人遭控 涉球季逾半賽事

協議收購虎門便利外圍操盤

4名被告為外圍賭注經營者姚曉聰（40歲）、會以後衛身分作賽的虎門體育會班主兼教練盧康銘（30歲）、虎門中場球員蘇俊賢（32歲）、曾效力虎門的「艇仔」黃謙進（32歲）。他們被控共兩項控罪，即一項串謀向代理人提供利益罪名，以及一項串謀詐騙罪名。

廉署表示，虎門於2021/22年度賽季參與12場賽事，其中7場賽果疑被操控；香港足總於賽季末舉辦聯賽盃代替受疫情影響的賽事，涉案者亦涉嫌操控虎門作賽的4場球賽。

廉署調查發現，4名被告涉於該賽季展開前，商討並協議收購虎門，以便不法集團經營外圍賭博，過程中盧康銘疑收取6萬元；姚曉聰其後涉嫌操控「打假波」策略，於比賽期間與蘇俊賢及黃謙進向作賽足球員「打暗號」以操控賽果。3人其後向參與「打假波」的多名虎門足球員先後提供賄款共逾24萬元，其中盧康銘及蘇俊賢亦以足球員身分獲賄款。

廉署正協助香港足總全面檢視運作程序，包括監察比賽模式、球員及比賽相關人員的管理及行為守則，並提供防貪建議和指引。