陳帆倡可在港申領內地駕證 便港車北上

不評論擬徵「邊境建設費」

稱「一小時生活圈」交通費要便宜

目前持香港駕照的港人首次申領內地駕駛證須親身到內地辦理，陳帆稱已有本港機構處理續領申請，建議進一步放寬安排，容許在港辦理首次申領。他說有關申請只需完成簡單身體檢查，提交香港駕照、回鄉證、住址證明等文件，毋須考核駕駛技能，在內地或本港辦理分別不大。他希望中央考慮建議，認為能方便「港車北上」的車主等，有利大灣區融合。

新一份《財政預算案》建議向陸路離境私家車徵收200元「邊境建設費」，被問到會否阻礙兩地便捷流動，陳帆說聽到社會對措施有意見，政府亦稱屬初步建議，相信當局會適當處理，他不便評論。至於大灣區內居民流動原則上是否不應增加限制，他說大灣區「一小時生活圈」的前提是交通便利，除了省時，「交通費用都要相對便宜」，認為現已做得不錯。今年67歲的他說：「我去到內地搭地鐵不用錢的，都是一個方便。」

冀建與內地一體化碳交易體系

政府宣布收緊長者「2元乘車優惠」，陳帆在運房局長任內曾放寬優惠門檻至60歲。對於本港長者乘車優惠是否有條件看齊內地，他說欣賞內地做法，但認為始終是「一國兩制」，兩地生活水平、經濟狀况、市民薪酬等均有差異，不能直接比較。

陳帆今年亦與港區人代陳曉峰一同提出建議，冀香港建立與內地一體化的碳交易生態體系，容許內地碳排放權在香港市場交易。陳曉峰認為香港在合規審查等範疇信譽良好，可防止「漂綠」的不合規交易項目，加上已有不少相關法律人才，有條件發展碳交易體系。

（2025兩會）