陳帆倡可在港申領內地駕證 便港車北上

【明報專訊】持香港駕駛執照的港人可豁免考試換領內地駕駛證，首次辦理須親身北上。港區全國人大代表、前運輸及房屋局長陳帆於今年兩會建議容許在本港處理首次申領程序，冀方便港人駕車北上。政府擬向離境私家車徵收「邊境建設費」，被問到原則上大灣區內居民來往是否不應增加限制，陳帆稱不便回應政府政策，認為「一小時生活圈」前提除了省時，「交通費用都要相對便宜」。
不評論擬徵「邊境建設費」
稱「一小時生活圈」交通費要便宜
目前持香港駕照的港人首次申領內地駕駛證須親身到內地辦理，陳帆稱已有本港機構處理續領申請，建議進一步放寬安排，容許在港辦理首次申領。他說有關申請只需完成簡單身體檢查，提交香港駕照、回鄉證、住址證明等文件，毋須考核駕駛技能，在內地或本港辦理分別不大。他希望中央考慮建議，認為能方便「港車北上」的車主等，有利大灣區融合。
新一份《財政預算案》建議向陸路離境私家車徵收200元「邊境建設費」，被問到會否阻礙兩地便捷流動，陳帆說聽到社會對措施有意見，政府亦稱屬初步建議，相信當局會適當處理，他不便評論。至於大灣區內居民流動原則上是否不應增加限制，他說大灣區「一小時生活圈」的前提是交通便利，除了省時，「交通費用都要相對便宜」，認為現已做得不錯。今年67歲的他說：「我去到內地搭地鐵不用錢的，都是一個方便。」
冀建與內地一體化碳交易體系
政府宣布收緊長者「2元乘車優惠」，陳帆在運房局長任內曾放寬優惠門檻至60歲。對於本港長者乘車優惠是否有條件看齊內地，他說欣賞內地做法，但認為始終是「一國兩制」，兩地生活水平、經濟狀况、市民薪酬等均有差異，不能直接比較。
陳帆今年亦與港區人代陳曉峰一同提出建議，冀香港建立與內地一體化的碳交易生態體系，容許內地碳排放權在香港市場交易。陳曉峰認為香港在合規審查等範疇信譽良好，可防止「漂綠」的不合規交易項目，加上已有不少相關法律人才，有條件發展碳交易體系。