丁薛祥籲港資本結合內地創科 提中美角力將持續 信港面對打壓「壓不垮」

提華為等愈做愈好 籲商界有信心

中美貿易戰升溫，綜合與會者消息，丁薛祥昨日在會上提到中美角力將持續，內地經濟正穩打穩紮前進，面對外部打壓下，近年取得的科技成果來之不易，非卑躬屈膝得來，籲香港要自強，繼續發揮國際化優勢。據悉，丁薛祥特別提到包括華為等多家內地企業遭西方打壓，不但沒有倒閉，更愈做愈好，呼籲商界要有信心。

形容港「鑽石」 發展勢頭回復2019

全國政協管浩鳴會後表示，丁薛祥說中國人「底氣足」，外部打壓也不影響新質生產力發展。他引述丁薛祥以「鑽石」形容香港，冀本港做好「超級聯繫人」角色，繼續發光發亮，雖然本港面對經濟問題，但發展勢頭已回復至2019年水平。

丁薛祥亦談及商界角色，會上提及全國經濟趨勢正向好發展，其中創新發展尤其顯著。

全國政協常委何超瓊表示，丁薛祥高度評價港澳去年在經濟、社會、民生等發展，提出民營企業是支撐經濟發展的重要活力，期望政協對前景有信心。全國政協、香港總商會主席陳瑞娟稱，丁薛祥期望商界齊心合力，「多合作、多投入」，認為香港應加強國際聯繫與合作，開拓新市場、新運作模式與新行業，融入大灣區和留意「一帶一路」機遇。另一政協黃錦輝說，丁薛祥表示要利用私人企業推動河套區、橫琴及前海發展，重申國家將作為本港發展後盾。

創科投資可少 但應投得早投長期

「科技強國」需結合金融資本

全國政協盧永雄引述丁薛祥提到創科投資，認為要「投得早」，投資額可以較少，但應「投長期」和投資硬科技。他說丁薛祥以內地無人機企業大疆為例，稱創辦之初僅花約一萬元製作模型，不過投資回報非常高，鼓勵工商界和金融界增加投資創科企業，而國家正建設成為「科技強國」，需要結合科技與金融資本，盼香港資金與內地科技界合作。

聯組會議昨在北京全國政協禮堂舉行，歷時約一個半小時，由澳門前特首、全國政協副主席何厚鏵主持，港澳辦主任夏寶龍、全國政協副主席梁振英、中聯辦主任鄭雁雄亦有出席，討論政府工作報告及政協常委會工作報告。

會議開首公開予傳媒採訪約10分鐘，全國政協常委姚志勝獲安排發言，姚提出發展生產服務業；丁薛祥即時回應讚揚其建議「非常好」，並說姚作為華僑，更能體會香港背靠祖國、聯通世界的獨特地位。據悉「毛紡大王」曹光彪兒子曹其東、立法會議員蘇長荣及影星甄子丹均有在會上發言。

明報記者 陳灝、李泉、王佩凡、鄭啟智、馮樂琳 北京採訪

（2025兩會）

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