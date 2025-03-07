丁薛祥籲港資本結合內地創科 提中美角力將持續 信港面對打壓「壓不垮」

【明報專訊】全國兩會正在北京舉行，主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥昨日出席港澳政協聯組會議。綜合與會者所述，丁薛祥表示中美角力將會持續，提醒面對打壓要自強、不能退縮、發揮國際化優勢，相信香港是「打不倒、壓不垮」，又形容香港為「鑽石」。丁薛祥談及經濟發展時稱，民營企業是支撐經濟的重要活力，冀本港資本與內地科技界合作，並強調創科投資要「投得早、投長期」。
提華為等愈做愈好 籲商界有信心
中美貿易戰升溫，綜合與會者消息，丁薛祥昨日在會上提到中美角力將持續，內地經濟正穩打穩紮前進，面對外部打壓下，近年取得的科技成果來之不易，非卑躬屈膝得來，籲香港要自強，繼續發揮國際化優勢。據悉，丁薛祥特別提到包括華為等多家內地企業遭西方打壓，不但沒有倒閉，更愈做愈好，呼籲商界要有信心。
形容港「鑽石」 發展勢頭回復2019
全國政協管浩鳴會後表示，丁薛祥說中國人「底氣足」，外部打壓也不影響新質生產力發展。他引述丁薛祥以「鑽石」形容香港，冀本港做好「超級聯繫人」角色，繼續發光發亮，雖然本港面對經濟問題，但發展勢頭已回復至2019年水平。
丁薛祥亦談及商界角色，會上提及全國經濟趨勢正向好發展，其中創新發展尤其顯著。
全國政協常委何超瓊表示，丁薛祥高度評價港澳去年在經濟、社會、民生等發展，提出民營企業是支撐經濟發展的重要活力，期望政協對前景有信心。全國政協、香港總商會主席陳瑞娟稱，丁薛祥期望商界齊心合力，「多合作、多投入」，認為香港應加強國際聯繫與合作，開拓新市場、新運作模式與新行業，融入大灣區和留意「一帶一路」機遇。另一政協黃錦輝說，丁薛祥表示要利用私人企業推動河套區、橫琴及前海發展，重申國家將作為本港發展後盾。
創科投資可少 但應投得早投長期
「科技強國」需結合金融資本
全國政協盧永雄引述丁薛祥提到創科投資，認為要「投得早」，投資額可以較少，但應「投長期」和投資硬科技。他說丁薛祥以內地無人機企業大疆為例，稱創辦之初僅花約一萬元製作模型，不過投資回報非常高，鼓勵工商界和金融界增加投資創科企業，而國家正建設成為「科技強國」，需要結合科技與金融資本，盼香港資金與內地科技界合作。
聯組會議昨在北京全國政協禮堂舉行，歷時約一個半小時，由澳門前特首、全國政協副主席何厚鏵主持，港澳辦主任夏寶龍、全國政協副主席梁振英、中聯辦主任鄭雁雄亦有出席，討論政府工作報告及政協常委會工作報告。
會議開首公開予傳媒採訪約10分鐘，全國政協常委姚志勝獲安排發言，姚提出發展生產服務業；丁薛祥即時回應讚揚其建議「非常好」，並說姚作為華僑，更能體會香港背靠祖國、聯通世界的獨特地位。據悉「毛紡大王」曹光彪兒子曹其東、立法會議員蘇長荣及影星甄子丹均有在會上發言。
明報記者 陳灝、李泉、王佩凡、鄭啟智、馮樂琳 北京採訪
（2025兩會）
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