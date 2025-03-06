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推動創科列十大任務第二 葉玉如：港校可育跨國人才

【明報專訊】政府工作報告提及今年的十大工作任務中，推動創科產業為第二項，僅次擴大內需，第三項則是深入實施「科教興國」戰略。全國人代、科大校長葉玉如認為本港在培育相關人才方面可貢獻，特別是跨國科技人才；全國政協、中大工程學院副院長（外務）黃錦輝認為本港市場開放，可發揮吸引外國公司投資本港或內地創科技術的角色。

工作報告提及要發展「新質生產力」，並加快建設現代化產業體系，當中工作包括培育新興產業及未來產業，點名培育生物製造、量子科技、具身智能（Embodied Intelligence）、6G等未來產業，以及推動傳統產業改造提升、持續推進「人工智能+」等。

葉玉如表示，人工智能是科大未來重點方向，過去一年都招攬很多這方面人才，科大近年已建立很多相關平台、都是亞洲頂尖，認為有非常好的平台對培育和吸引人才來港很重要。

報告亦提及要深入實施科教興國戰略，整體推進教育發展、科技創新及人才培訓。葉玉如說，作為大學可在培育人才為國家貢獻，本港就有5間大學屬全球百大，而科大的廣州校園會專注培訓跨國科技人才。

黃錦輝則表示，工作報告提及的未來產業屬大潮流，本港大學都有相關研究，他認為本地大學、公司可與內地一同研發，本港則可更善用科技及市場環境開放的優勢，吸引外資或與內地科企「並船出海」。

吳傑莊籲做好分工

全國政協吳傑莊指出，報告提及的創科領域與本港不謀而合，但內地與香港直接競爭並不可能，故應做好分工發展，舉例人工智能有不同範疇。他認為香港較有優勢吸引全球相關學者來港，因此較適合發展前沿科技，同時吸引內地科企來港，助其出國。

身兼互聯網專業協會會長的全國人代冼漢廸指出，報告提及的推動低空經濟及未來產業，可為國家在未來競爭贏得戰略主動，他又認為「人工智能+」是內地與香港都極重視的領域，通過加強人工智能與各行業的融合，可推動產業智能化升級，提高生產效率和質素，相信內地與香港將更緊密合作。

（2025兩會）

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