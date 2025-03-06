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總理報告：支持港澳「深化國際交往」 鄭雁雄晤港區人代 促港發展把握5「關鍵詞」

【明報專訊】第十四屆全國人民代表大會第三次會議昨在北京開幕，國務院總理李強發表政府工作報告，港澳內容與去年一樣聚焦發展，但今年提出支持港澳「深化國際交往合作」。報告提到大灣區時，則表示要提升「創新能力及輻射帶動作用」。有學者認為，面對中美關係惡化、內地經濟下滑，北京期望香港進一步加強國際化優勢，以協助內地經濟。

明報記者 馮樂琳 鄭啟智 北京報道

鄭：中央高度重視港內聯外通優勢

李強昨日發表任內第二份政府工作報告，關於港澳的篇幅與去年相若。今年報告加入支持港澳「深化國際交往合作」，不過李強在會上宣讀時並沒讀出此句。近年工作報告均重申要全面準確貫徹一國兩制方針、落實「愛國者治港」原則，今年並重新加入「維護憲法和基本法確定的特區憲制秩序」，而連續兩年均沒提到國家安全及「全面管治權」等字句。

中聯辦主任鄭雁雄昨日參與港區人大代表會議，提出香港發展須把握好5個關鍵詞，分別是制度優勢、改革創新、高質量發展、內聯外通及防禦風險。鄭雁雄指出，「中央對香港內聯外通優勢高度重視」，要抓住香港所長、國家所需的交匯點，在融入中成就香港、貢獻國家。

國家推進AI+ 港「要在協同中升級」

鄭雁雄又提及DeepSeek、宇樹機械人、《哪吒2》，稱國家今年交出一份「可圈可點的成績單」。鄭說，香港要實現「高質量發展」，在國家開展新技術新產品新場景大規模應用示範行動、推進「人工智能+」等行動中，香港具獨特優勢和有利條件，「要在協同國家建設現代化產業體系中轉型升級、持續蝶變」。

劉兆佳：中央是提醒工商界有責推動

對於中央強調香港須深化國際交往合作，全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，國家主席習近平去年已提出有關要求，政府工作報告重提是要「不斷說明和督促」，同時要求中央部委和各地方政府積極協助。他認為，中央亦是提醒本港工商界和民間團體同樣有責任推動國際交往協作。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾認為，北京一直要求香港加強國際聯繫，今屆特區政府已致力開拓新興市場，但面對中美關係惡化、內地經濟持續下滑的新形勢，北京期望本港加強善用國際化優勢，以助振興內地經濟。他強調從北京角度，經濟問題是以經濟手段解決，加強國際交流主要在於經濟層面，在政治及對港管治將維持強硬路線。

馬逢國倡港「拍多幾套好電影」

姚祖輝籲發展一帶一路資源中心

港區全國人大代表團昨午開會審議政府工作報告，團長馬逢國表示報告內容全面，對於提及本港要深化國際聯繫，他稱國家不論何時都面向國際，與地緣政治無關，並稱香港應更多思考如何在國際層面貢獻國家，例如加強文化交流，「拍多幾套好的電影和動畫片」。港區人代姚祖輝則建議發展「一帶一路」資源中心，鼓勵「一帶一路」國家學者及科學家來港，設立科研基地。

李強在工作報告期望大灣區提升創新能力，港區人代陳振英認為，這與港澳辦主任夏寶龍早前要求特區政府「勇於改革」同出一轍，包括在北都等基建的發展方式與行政程序要創新，推出新措施促進大灣區金融發展與資金流動，他建議可放寬「跨境理財通」限制。

（2025兩會）

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