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推房產止跌回穩 因城施策調減限制措施

【明報專訊】今年政府工作任務，樓市仍被列為重點領域風險首位。國務院總理李強昨日提出，要持續用力推動房地產市場止跌回穩，因城施策調減限制性措施。

李強針對2025年工作任務提出，要有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。其中第一點就是持續用力推動房地產市場止跌回穩，包括要因城施策調減限制性措施，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力；優化城市空間結構和土地利用方式，合理控制新增房地產用地供應。

收購存量房 市府更大自主權

化解樓市風險還包括要盤活存量用地和商辦用房，推進收購存量商品房，在收購主體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權；拓寬保障性住房再貸款使用範圍；發揮房地產融資協調機制作用，繼續做好保交房工作等。

今年內地政府也將安排4.4萬億元人民幣的地方政府專項債券，重點用於投資建設、土地收儲和收購存量商品房、消化地方政府拖欠企業帳款等。

分析：各地限購還有調整可能

去年政府工作報告對樓市風險防控重點在金融層面，去年9月中共中央政治局會議首次提出促進房地產市場止跌回穩，成為樓市工作主旋律。財聯社引述上海易居房地產研究院副院長嚴躍進指出，今年報告中提到的「因城施策調減限制性措施」表述，在去年底中央經濟工作會議的文件中沒有提及，意味今年政策導向，即各地限購政策還有調整可能。

（2025兩會）

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