「發債略低預期」 高盛：未全反映應對美關稅手段

今年內地合計新增政府債務總規模11.86萬億元（人民幣，下同），按年增2.9萬億元，惟低於市場預期的12萬億至13萬億元。其中超長期特別國債發行1.3萬億元，其中3000億元用於消費品以舊換新，為去年規模的一倍，惟較高盛預期的5000億至6000億元少，另外將發5000億元特別債券用於向大型銀行注資。今年地方政府專項債券發行4.4萬億元，按年增加5000億元，重點用於投資建設、土地收儲和收購存量商品房、消化地方政府拖欠企業帳款等。

ING：顯示當局有相當信心

ING銀行大中華區首席經濟師宋林則說，內地領導層相當重視經濟增長達標，過去有良好紀錄，因此內地經濟增長目標會決定當局將推出多強力的財政和貨幣刺激政策；而政府工作報告提到外部環境更趨複雜嚴峻，但增長目前與去年的約5%相同，顯示當局有相當信心，並預告會加強支持內需，除了1月發改委公布擴大數碼產品、家電、汽車等產品以舊換新範圍，是次工作報告加入「數字、綠色、智能」等新型消費主題。

投資方面，今年中央預算投資增350億元，至7350億元，宋林指去年11月公布的地方債置換，緩解地方政府財政困難約制進行新基建投資，預期內地會繼續投放資源以穩定房地產市場，並在綠色和科技等優先領域投資。未來幾個月，市場將密切關注政策推出的速度和力度。

法國外貿銀行：政策信號內需為王

去年內地貿易順差達到近萬億美元紀錄新高，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞認為今年或較難再達到，因此約5%增長是非常高的目標。她認為兩會最重要的政策信號是「內需為王」，不再將刺激生產作為政策重點。內地去年通脹僅0.2%，今年通脹目標由去年的3%降至2%，她認為這是反映內地至少會生產者價格和出口價格保持通縮（deflation），因為不論是否有關稅，內地仍需要出口。

（2025兩會）