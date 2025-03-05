美確認關稅涵蓋港 港府重申WTO申訴

特區政府昨天傍晚發稿表示，強烈不滿及強烈反對美國對香港產品再加徵一成關稅，形容美方做法嚴重違反世貿規則，破壞以規則為本的多邊貿易體制、損人不利己，敦促美方糾正錯誤行為，撤回單邊關稅措施。發言人重申，特區政府強烈反對任何漠視國際貿易秩序的無理行為。

丘應樺：倘美不守承諾，

都沒什麼辦法

商務及經濟發展局長丘應樺昨在港台《千禧年代》表示，香港是獨立關稅區，按最基本原則，美方不能貿然將香港包含在另一個獨立關稅區共同加徵關稅。他續說，向世貿申訴的實際效果要視乎對方是否遵從世貿協定，「如果他（美方）真的不遵守承諾，你（香港）都沒什麼辦法可言」。丘應樺亦稱，本港企業在貿易戰後早將生產地遷移別國，關稅對本港影響「不是很大」，又說美國對港貿易順差過去10年達2700多億美元，另有1400間美國企業落戶香港，形容美方做法「損人不利己」。

美國海關及邊境保衛局於香港時間昨晚公布加徵關稅的聯邦公報指出，根據2020年總統特朗普終止給予香港特別待遇的行政命令，香港產品被視為包括在中國產品之內。至於美方曾一度取消並恢復的「小額豁免」（de minimis exemption）包裹免稅安排，最新公報則無改動。