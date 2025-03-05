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分析：打擊未來兩季現 料中央對策會保留彈性

【明報專訊】美國2月已向中國所有進口貨品加徵10%，周一（3日）公布再加徵10%，不過2月內地製造業採購經理指數（PMI）顯示，新出口訂單指標按月回升，顯示廠商反映出口需求改善。華僑銀行香港經濟師姜靜認為，關稅對內地出口影響不會即時反映，因為進口商對關稅已有預期，在美國公布關稅前已提早下訂單生產，對內地出口和製造業的打擊會在未來兩季才逐漸浮現。

影響視貿易伙伴隨美制華否

至於額外增加兩成關稅對內地出口有多大打擊，姜靜說現時不明朗因素較多，相對上輪美國只向內地加徵關稅，今次美國亦向墨西哥徵收25%關稅，並稱4月將向所有貿易伙伴徵收對等關稅，而過去內地透過向外地轉移生產，抵銷四成關稅影響，若貿易伙伴向中國商品徵收關稅換取美國向其免關稅，影響將會更大。

內地今日發表政府工作報告，姜靜相信公布政策會保持彈性，若然外部環境進一步惡化，內地可在兩會公布水平以外再加碼刺激，例如2023年10月內地增發1萬億元人民幣國債，將當年赤字率由兩會預算的3%升至3.8%。

專家稱京盼保談判空間 4月關鍵

內地昨宣布對美國農產品徵收10%至15%關稅作為回應，ING銀行大中華區首席經濟師宋林表示，加上2月內地就美國天然氣和農業機械等徵收10%至15%關稅，仍只有四分之一美國進口貨品受內地關稅影響，他認為內地反擊克制，是希望保持談判機會，不過以往他認為中美在芬太尼問題較易找到合作空間，現時他相信中美達成小幅度協議的機會較低，可能會連同TikTok禁令、中國在特朗普首屆任期承諾的採購等問題一併商討，關鍵時間點是今年4月。

高盛預期美國對華貨品再加徵10%關稅，會推高美國有效關稅1.2個百分點，帶動核心通脹上升0.1個百分點，連同加拿大和墨西哥25%關稅，料美國有效關稅和核心通脹將上升5.7和0.6個百分點。

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