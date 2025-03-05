長和1100億售港口業務 另擬賣巴拿馬碼頭股權

長和是次出售港口業務，不包括在香港及華南經營港口業務的和記港口信託或其他內地港口。集團與貝萊德-TiL財團有獨家磋商期145日。另該財團就收購和記港口的巴拿馬碼頭業務所屬Panama Ports S.A.的九成權益達成原則協議，後者擁有並經營巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾之港口。

待股東批 長和稱無關政治

和記港口另20%股權由新加坡主權基金淡馬錫持有。和記港口現時在全球23個國家經營43個港口共199個泊位。長和表示，出售和記港口權益是以100%企業價值227.65億美元定值，減去淨債務50億美元，按售股比例計涉及價值142.12億美元，或約1108.54億港元。實際購買值會按實際淨債務、扣除巴拿馬業務的80%代價，並經調整少數股東權益及和記港口結欠長和股東貸款後，預期將帶來超過190億美元現金。

長和表示今次交易按例屬非常重大出售，須獲股東批准。長和集團聯席董事總經理陸法蘭表示：「這項交易是迅速、低調而又具競爭性的過程下進行的成果。過程中我們收到了眾多出價和意向書。」他強調這項交易純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。