明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

長和1100億售港口業務 另擬賣巴拿馬碼頭股權

【明報專訊】長江和記（0001）宣布，將向美國貝萊德、美資Global Infrastructure Partners（GIP或全球基礎合伙公司），以及擁有地中海航運的大亨Aponte家族旗下Terminal Investment Ltd（TIL）3間公司為首的財團（下稱貝萊德-TiL財團），出售持有和記港口集團80%的兩間公司全部股權，涉售股價值142.12億美元（1108.54億港元）。在取回股東貸款後，長和更可回籠逾190億美元（1482億港元）。若完成交易，這將為長和歷年最大出售資產項目。

長和是次出售港口業務，不包括在香港及華南經營港口業務的和記港口信託或其他內地港口。集團與貝萊德-TiL財團有獨家磋商期145日。另該財團就收購和記港口的巴拿馬碼頭業務所屬Panama Ports S.A.的九成權益達成原則協議，後者擁有並經營巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾之港口。

待股東批 長和稱無關政治

和記港口另20%股權由新加坡主權基金淡馬錫持有。和記港口現時在全球23個國家經營43個港口共199個泊位。長和表示，出售和記港口權益是以100%企業價值227.65億美元定值，減去淨債務50億美元，按售股比例計涉及價值142.12億美元，或約1108.54億港元。實際購買值會按實際淨債務、扣除巴拿馬業務的80%代價，並經調整少數股東權益及和記港口結欠長和股東貸款後，預期將帶來超過190億美元現金。

長和表示今次交易按例屬非常重大出售，須獲股東批准。長和集團聯席董事總經理陸法蘭表示：「這項交易是迅速、低調而又具競爭性的過程下進行的成果。過程中我們收到了眾多出價和意向書。」他強調這項交易純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。

上 / 下一篇新聞