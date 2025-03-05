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美國加關稅增至20% 中國反制 京稱奉陪到底 美農產加關稅制裁25公司

【明報專訊】美國總統特朗普再以「遏止鴉片類藥物芬太尼流入美國不力」為由，周二（4日）起進一步對中國貨品加徵10%關稅，連同上月初已加的10%，總共加徵20%。美國同日亦對墨西哥及加拿大加徵25%關稅。中國、加拿大即日採取反制措施。中國宣布下周一（10日）起將對美國部分農產品徵收10%至15%關稅，並對25家美國企業實施出口及投資限制。中國國務院昨發表「芬太尼白皮書」駁斥美方說詞；外交部稱芬太尼問題源於美國自身，中國已採有力措施幫助應對，惟美方不領情，還恩將仇報，中方將對美方發起的關稅戰、貿易戰奉陪到底。受新一輪關稅戰影響，道瓊斯指數急挫，香港恒生指數則先跌後回。

再藉口芬太尼 華：已助嚴打恩將仇報

特朗普於美東時間周一簽署行政命令，稱鑑於中國尚未採取足夠措施緩解非法毒品危機，特地修改2月1日的行政命令，把原文對所有中國貨物額外加徵的「10%」關稅稅率修訂為「20%」。周二生效的新關稅將適用於手機、手提電腦、電子遊戲機、智能手表、揚聲器和藍牙設備等電子產品。新措施涵蓋香港，特區政府對此表示強烈不滿。

特朗普又指墨西哥、加拿大在美方給予一個月延期後，堵截非法移民和芬太尼等毒品流入成效不彰，宣布周二起如期對該兩國加徵25%關稅，加國能源貨品則加稅10%。他說加徵關稅「沒有迴旋空間」，若要避繳關稅，應該「乾脆在美國開設車廠等設施」。特朗普另表明，對所有貿易伙伴的「對等關稅」將於下月2日生效。

中國財政部昨譴責美國單邊加徵關稅的做法損害多邊貿易體制。中方宣布下周一起向美國進口雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅；對大豆、豬肉、牛肉、水產、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅；本月10日之前啟運，並於下月12日前進口的貨物不受影響。

中國商務部則宣布向世貿追加起訴美國再度加徵10%關稅，另制裁15家美國公司，包括從事國防及資訊科技和生物醫藥的Leidos、研製無人防禦系統的Neros Technologies，禁止華企向它們出口軍民兩用物品。另外，商務部決定將特科姆公司等10家實體列入「不可靠實體清單」，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動和在中國境內新增投資。

中國國務院新聞辦昨午發布《中國的芬太尼類物質管控》白皮書反駁美方指控。白皮書指出，近年中國高度重視芬太尼類物質管控，嚴打走私，並加強國際禁毒合作。中國外交部發言人批評美國在芬太尼問題上散播各種謊言，對華抹黑、推責，執意以芬太尼為由對中國輸美產品加徵關稅，毫無道理、損人害己。

加國對等反擊25%關稅 安大略警告斷電

加拿大即日實施反制美國措施。總理杜魯多表示，加國第一波25%報復關稅對象是總值300億加元（約1613億港元）的美國貨物，隔21天後另一階段關稅將對總值1250億加元（約6724億港元）的貨物實施。安大略省長福特（Doug Ford）另警告，可能切斷對美國的電力供應。

墨西哥總統欣鮑姆批評美國加徵關稅不合理，將於下周日宣布對美國的報復關稅措施。

分析料美物價飈 勢擾關鍵產業供應鏈

分析認為，特朗普政府大徵關稅之下，消費者和製造商俱得承受關稅成本，將推高美國消費物價，令家庭支出增加，削弱消費意欲；再進一步，企業將為控制成本而裁員，損害經濟增長，擾亂汽車、建築材料等關鍵產業供應鏈。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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