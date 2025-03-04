夏寶龍晤港政協 冀辦好立選選出能者

稱很多地方都面對財赤

公共財政「毋須太擔心」

港澳辦昨晚出稿，表示夏寶龍看望港澳政協委員，籲大家認真履職盡責、積極參政議政，又要求大家全力支持特首及特區政府施政，「加快推動香港由治及興」和澳門經濟適度多元發展。

大部分港區人代及政協委員昨日一同上京，夏寶龍晚上接見港區政協，會面約一小時。綜合消息，夏在會上提及香港與澳門今年都將舉行立法會選舉，冀辦好選舉，並稱不止要選出愛國者，也要選出有能力、有擔當的議員。據悉，夏寶龍會上有談到本港公共財政，認為毋須太擔心，指很多地方都面對財赤，赤字佔GDP的比例甚至高於香港。夏寶龍期望一眾政協支持政府施政、發展經濟、參與本港建設，又呼籲港人在國家發展別做旁觀者，以運動賽事比喻，稱港人應該成為球員而非裁判。

提港珠澳橋車流新高

政協記招：「雙向奔赴」蔚然成潮

政府正研究向陸路離境私家車開徵「邊境建設費」。全國政協會議新聞發言人劉結一昨在記者會提及，港珠澳大橋的客流和車流量創新高，「有港澳網友曬出了大灣區自駕遊一日轉三城的感嘆」，認為大灣區「軟聯通」與「硬聯通」正在完善提升。他又說農曆新年期間，260多萬人次港澳居民到內地，去年有3400萬人次內地旅客到香港，「『北上南下』、『雙向奔赴』蔚然成潮」。他說，全國政協將持續支持大灣區建設，協助港澳融入國家發展大局，實現更好發展。

全國人大常委李慧琼昨啟程上京前表示，期待內地有更多支持民營企業的措施出台。全國政協委員、自由黨主席邵家輝表示，今年兩會提出建議包括加快在大灣區另外8個城市實施「一簽多行」，又建議推動「粵車南下」。

特首李家超今日出發上京，列席明日（5日）舉行的全國人大會議開幕會，後日回港。由於身兼全國人代和全國政協的行政會議成員須出席兩會，行會休會兩周。

明報記者 鄭啟智 北京報道