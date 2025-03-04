明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

夏寶龍晤港政協 冀辦好立選選出能者

【明報專訊】全國政協會議今日開幕，港澳辦主任夏寶龍昨晚在北京接見港區全國政協委員。綜合與會者所述，夏寶龍期望辦好今年底的立法會選舉，冀選出有能力、有擔當的議員。至於公共財政，據了解夏寶龍在會上表示毋須太擔心，指很多地方同樣面對財赤，對本港有信心。

稱很多地方都面對財赤

公共財政「毋須太擔心」

港澳辦昨晚出稿，表示夏寶龍看望港澳政協委員，籲大家認真履職盡責、積極參政議政，又要求大家全力支持特首及特區政府施政，「加快推動香港由治及興」和澳門經濟適度多元發展。

大部分港區人代及政協委員昨日一同上京，夏寶龍晚上接見港區政協，會面約一小時。綜合消息，夏在會上提及香港與澳門今年都將舉行立法會選舉，冀辦好選舉，並稱不止要選出愛國者，也要選出有能力、有擔當的議員。據悉，夏寶龍會上有談到本港公共財政，認為毋須太擔心，指很多地方都面對財赤，赤字佔GDP的比例甚至高於香港。夏寶龍期望一眾政協支持政府施政、發展經濟、參與本港建設，又呼籲港人在國家發展別做旁觀者，以運動賽事比喻，稱港人應該成為球員而非裁判。

提港珠澳橋車流新高

政協記招：「雙向奔赴」蔚然成潮

政府正研究向陸路離境私家車開徵「邊境建設費」。全國政協會議新聞發言人劉結一昨在記者會提及，港珠澳大橋的客流和車流量創新高，「有港澳網友曬出了大灣區自駕遊一日轉三城的感嘆」，認為大灣區「軟聯通」與「硬聯通」正在完善提升。他又說農曆新年期間，260多萬人次港澳居民到內地，去年有3400萬人次內地旅客到香港，「『北上南下』、『雙向奔赴』蔚然成潮」。他說，全國政協將持續支持大灣區建設，協助港澳融入國家發展大局，實現更好發展。

全國人大常委李慧琼昨啟程上京前表示，期待內地有更多支持民營企業的措施出台。全國政協委員、自由黨主席邵家輝表示，今年兩會提出建議包括加快在大灣區另外8個城市實施「一簽多行」，又建議推動「粵車南下」。

特首李家超今日出發上京，列席明日（5日）舉行的全國人大會議開幕會，後日回港。由於身兼全國人代和全國政協的行政會議成員須出席兩會，行會休會兩周。

明報記者 鄭啟智 北京報道

相關字詞﹕立法會選舉 財赤 財政預算案 夏寶龍 人大政協

上 / 下一篇新聞