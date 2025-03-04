5車隊均展國產電車 座椅可按摩 後座裝電子支付

「JOIE樂行」及「Amigo」均採用Maxus MIFA 7，官網介紹汽車續航力為480公里。「星群的士」則有Maxus MIFA T，續航力料相若。「Big Boss Taxi」使用的廣汽GAC E9，賣點為座椅有按摩功能，自動調節冷暖，續航力達1442公里。各車隊內的非電動的士，大部分為豐田、日產等。

陳美寶：青衣大埔地供停泊充電

「Big Boss Taxi」及「Amigo」車隊的士不設傳統車頂「TAXI」頂燈，改為在車頭右方設LED小燈箱顯示「TAXI」字眼。「Big Boss Taxi」解釋是盼營造專屬私家車感覺，「令乘客忘記在坐的士」。另外，不少車隊在後座安裝電子支付機，方便乘客付款。

對於本港有否足夠充電位，運輸及物流局長陳美寶稱，運輸署早前已為車隊物色兩幅位於青衣及大埔用地供車隊停泊的士及充電。另施政報告早前稱鼓勵的士車隊提供阿拉伯語資訊，各車隊昨均表示其自家召車應用程式支援阿拉伯語或設翻譯功能。