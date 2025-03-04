的士車隊亮相 兩稱網約貴一至三成 色彩各異過半電動 「JOIE樂行」最快月底營運

5間車隊包括泰和車行的「JOIE樂行」，忠誠車行「星群的士」，背景為GoGoX、城市汽車集團的CMG Fleet「Amigo」，新科發展國際、多名的士司機從業員總會理事有份營運的「大黃蜂」，以及香港的士小巴商總會理事長陳洲參與營運的「Big Boss Taxi」。5間車隊將共提供逾3500輛的士，佔全港1.8萬輛近兩成。據悉「JOIE樂行」有望最先於今月底獲發出車隊牌照，正式以車隊模式投入營運。

所有車隊的士均設行車記錄儀、全球定位系統、司機監察系統及電子支付，大部分設免費Wi-Fi及充電位的6人豪華的士，過半為電動車。

有車隊設司機獎罰制

有設豪華的 街客可按表體驗

「JOIE樂行」的士為橙色，規模達800輛，初期服務會有約480輛的士。泰和車行董事總經理伍海山說，車隊名字寓意盼令乘客搭得開心，收費水平仍需研究，會盡量貼近大眾。伍稱車廂有系統監控司機有否急煞、衝燈等，司機管理設獎罰制，評分好司機可獲獎金及禮品。

「星群的士」沿用紅白色設計，執行董事鄭敏怡說車隊去年12月已試載客，至今提供逾2.6萬車程，現有約60輛的士，並進一步開放網約，料車隊有更多的士加入後可正式獲運輸署發車隊牌。車隊規模425輛，冀5年內增至5000輛。鄭稱網約收費會較咪表貴10％至20%。

「Big Boss Taxi」首席營運官趙晉豪稱，車隊規模300輛，賣點為當中30輛豪華的士，網約收費參考網約車平台豪華車型定價，但市民亦可「碰運氣」在街截，以按表收費享「老闆體驗」。「大黃蜂」及「Amigo」車隊均有1000輛的士。「大黃蜂」稱車隊會透過系統監察，指示司機前往較多需求地區接單，繁忙時間網約車費料貴三成。「Amigo」稱收費水平會盡量「做到有性價比」。上述3車隊同預計7月營運。

底薪+分成 信司機兩類客都接

網約單可收費較高，被問會否擔心車隊司機日後只接網約單，令市民變相只能搭貴的士， 「Big Boss Taxi」趙晉豪指聘用制的車隊司機收入由底薪和多勞多得的分成組成，相信司機兩類客均會接。

陳美寶：盼車隊成「領頭羊」

運輸及物流局長陳美寶說，的士業界必須要有破格和創新，期望車隊成為「領頭羊」，吸引更多的士加入以車隊形式服務。她透露第二季會向立法會提交修例，要求所有的士強制安裝攝錄系統及提供電子支付。

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