話你知：4局長座駕國產Maxus電車 日產Infiniti混能車最多人用

至於目前使用混能車「Infiniti Q70L Hybrid」的共8人，為決策局首長中最多人使用的車型。翻查資料，該品牌為日本日產汽車旗下的豪華汽車子品牌，2014年時車款搭載3.5公升V6引擎，配合油電混合動力系統，可錄得低見6升行走100公里的平均油耗紀錄，售價約93萬元。

《路線圖》指混能車較重

或更耗油不環保

政府在《電動車普及化路線圖》曾介紹電動車及混能車的環保效益，指電動車行駛時不會排放空氣污染物，香港市場上的電動車型號已可在充滿電後行走最少100至500公里；混能車則無需充電，「基本上與燃油車無異」，只是擁有可在行走時充電的細小電池；又指鑑於混能車同時載有電池、發動機及引擎，相比燃油車重，或需更多燃料驅動，因此若混能車大部分時間以燃油驅動，或比燃油車更不環保。