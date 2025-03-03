電動佔政府車隊3.4% 近5年採購佔比18%

物流署：以私家車計 佔12%

物流署今年1月更新數據顯示，目前政府車隊編制中擁有汽油、電動、混能、柴油及液化石油氣車共7203輛車，當中電動車共242輛，包括224輛私家車、17輛客貨車及1輛特別用途車，即電動車比例佔編制約3.4%。物流署回覆查詢時補充，若以政府車隊1860輛私家車計，電動車佔比約12%。

物流署並指出，署方為政策局和部門採購一般用途車輛時，一直有按政府環保採購守則及根據各政策局和部門運作需要和市場實際情况；隨着市場上電動車品牌和型號陸續增加，以及政府車輛的更換需要，署方正採購更多電動車。據署方提供資料顯示，過去5年署方共採購901輛汽油車、240輛電動車及213輛混能車，當中電動車採購數量按年遞升。

綠惜地球：進度行得唔夠快

綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒表示，政府車轉用電動車的進度明顯「行得唔夠快」，他不諱言原以為政府近年已逐漸轉用電動車，對目前電動車佔政府車隊編制比例感到驚訝，「低得幾犀利」，顯示政府「講一套，做一套」；劉祉鋒說，市民「有雪亮的眼睛見到政府齋噏」，而市民及商界均視政府為政策的領頭羊，促政府盡快身體力行。

劉國勳：部分或未到更換年期

立法會環境事務委員會主席劉國勳認為，政府採購指標推出僅3年多，部分車或因更換年期未到而沒有轉用電動車，亦不排除各部門因按特定需要而使用汽油車；他相信隨着電動車市場型號增多，功能漸變得豐富，能預視政府車隊使用電動車的比例會逐步提升。