推電車普及圖4年 14司局車未棄油 近半年3司長換車非電動 物流署：兩架暫代已訂電車

明報記者 范灝民

翻查當年《路線圖》文本，提到政府在新購及到期更換的中小型私家車需以電動車為標準，「以作示範牽頭作用」；據立法會文件，環保署於同年7月更新政府車輛的環保採購守則，要求物流署為政府採購車輛時，除因運作需要等原因而未能轉用電動車外，「所有新購及到期更換的五座位或以下的政府私家車必須以使用電動車為標準」。

特首用油車 謝展寰盧寵茂採電車

不過，物流署上月提供的資料顯示，現時特首及18名司局長的專屬公務車共涉9個型號，當中只有一款「Maxus Mifa 9 Premium」屬電動車（見表），正使用此款車的有4人，包括環境局長謝展寰、醫衛局長盧寵茂等，4人先後於前年10月至去年7月換電車；特首及其餘14名司局長使用混合動力車（混能車）或汽油車。此外，近半年有5名司局長曾換車，包括財政司長陳茂波、政務司長陳國基、律政司長林定國、運輸及物流局長陳美寶，以及今年1月才換車的商經局長丘應樺；截至上月，5人採用的均不是電動車，其中陳茂波正使用汽油車款「BMW 740LiA」。

物流署：將為7局長訂購電車

物流署回應稱，陳國基及陳茂波上次因車輛故障需報銷及換車，所更換的車均是政府現有車輛，最近已分別為兩名司長訂購電動車。此外，署方稱已完成招標，將為丘應樺、發展局長甯漢豪、民青局長麥美娟等7名局長訂購電動車，以取代其現時因原來公務車故障報銷而暫用的政府現有、租用，或因折舊損耗及運作需要購買的公務車。

被問到政府採購車輛的標準及程序，署方稱，在決定是否需購買新車以更換政府車時，會考慮政策局及部門運作需要、車輛累積維修費、車輛狀况、車齡、行車里數、更換費用及市場上可供應的合適型號等；採購時會按政府環保採購守則，並根據各政策局和部門提出的運作需要和市場上可供應的合適型號，將整合的資料交機電署制訂技術規格，再通過公開招標程序採購。

政府：新車抵埗前或會暫用其他車

記者向特首及各司局長查詢更換公務車原因，政府發言人統一回覆表示，特首及各司局長使用的公務車或因故障、折舊損耗，以及運作需要而需更換或購買新車，購買的新車抵埗前，或會暫用其他政府車或租用車。至於官員公務車的出廠年份及車價，物流署未有提供數字，僅表示基於上述相同原因，特首及司局長上次更換的車不一定是新購車，有關車輛的購入價和出廠年份亦不一定反映他們開始使用該車時的車輛實際價值。

汽車會綠惜地球稱政府應做榜樣

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培對大部分首長在《路線圖》發表近4年仍未換電動車感到失望，認為政府制定電動車轉型時間表，包括2035年停止登記燃油車，他們應做榜樣，方能讓市民認同政府推動電動車的工作。綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒認為，若政府希望推動社會轉用電動車，應盡快身體力行，才有說服力向商界及市民傳遞「轉用電動車無難度」的信息。

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