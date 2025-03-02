啟德體育園開幕多讚精彩 聲光可改善 李家超：港再衝雲霄 信巨星榮幸在此表演

開幕禮昨晚6時半開始，由特首李家超伉儷、中聯辦主任鄭雁雄伉儷、政務司長陳國基、立法會主席梁君彥、行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀、文化體育及旅遊局長羅淑佩及啟德體育園有限公司董事會主席鄭家純主禮。典禮原定長約1.5小時至晚上8時，最終延遲約半小時才完場。

演出界滿意場館 黃鎮廷興奮「香港主場」

特首李家超在開幕禮致辭稱，自己懷着興奮和期待的心情見證體育園開幕。他提到100年前，香港在啟德首次成功試飛雙翼機，之後誕生啟德機場；如今體育園建成，代表香港又一次衝上雲霄，再創高峰。他說是次開幕將為「盛匯超級3月」揭開序幕，又歡迎內地和各地旅客來臨體育園「打卡」體驗，感受「圓夢舞台的非凡魅力」。

不少出席嘉賓對場館讚譽有加。香港演出業協會主席許冰心表示，業界1月曾在主場館舉辦慈善音樂會，各方都對場館滿意，期望新場館能推動「演唱會旅遊」發展。歌手葉蒨文表示，這是她首次在這麼大、能容納5萬人的場館演出，讚賞場館音響好。乒乓港將黃鎮廷則說，作為運動員對體育園這個「香港主場」感興奮，希望大眾能繼續支持運動發展。

觀眾驚喜劉德華現身 有指燈太亮音響拆

開幕禮採用「三面台」設計，分四大章節。其間除有多名歌影視名人獻唱，亦有劍擊和乒乓球表演賽，結尾更有煙火表演。來自廣州的陳小姐稱是來看國家乒乓名將樊振東，看完開幕式後讚歎林子祥「70多歲都唱得好『牛』」，又對劉德華現身驚喜，對整個開幕儀式非常感動。她認為場館設施完備，惟現場燈光「太亮」，期待場館舉辦演出或比賽。

另一名來自廣州的張小姐則希望延長開幕禮，「樊振東他們那一part可以長長的！劉德華也行！我不挑！」她說場館設施高級、壯觀，音響亦不錯。另一觀眾賴小姐則認為音響較「拆」，她又引述有朋友在另一位置，亦覺得音響「好唔得」，希望音響可改善。

田北辰讚場地設計 足總：正商合作細節

立法會議員田北辰亦有入場觀看開幕儀式。他讚賞場地非常好，通風、燈光、音響系統都做得很好，「我都估唔到」。他又說，由最低層走上出口的樓層，梯級並未設計得很窄，「唔（用）扶手都行到」，認為設計做得很好。

開幕禮過後，體育園3月續有多場國際賽，包括4至9日的世界格蘭披治桌球大獎賽和28至30日的國際七人欖球賽。而11月亦有第十五屆全國運動會。足球總會主席霍啟山表示，正與啟德體育園商討合作細節，希望為香港帶來更多精彩賽事。李家超表示贊同，「香港是我們共同擁有的家，我們都是香港隊，一定要搞好香港！」

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