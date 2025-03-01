許正宇：區分帳目非財技 「投資型開支」必須做

新說法「旨在讓社會了解財政」

《基本法》列明，特區財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字。許正宇昨日出席電台節目後見記者，否認今次預算案分開審視「經營帳目」與「非經營帳目」是財技，強調政府帳目一向以此劃分為兩方面，本質亦有別。他指出，最新說法旨在讓社會知道當局如何得出綜合盈餘和赤字，更清晰了解政府財政，當中「經營性開支」將嚴守嚴控，但「投資型開支」有利長遠經濟，是必須去做。

許正宇接受商台《在晴朗的一天出發》訪問亦表示，面對財赤政府要「睇餸食飯」，但為了未來發展，不能單純「勒緊褲頭」。他指出，「投資型支出」例如發展北部都會區等基建及工務工程，能為本港經濟「擴容增量」，當局投資時將考慮香港負荷能力，以及市場能夠調動的資金規模。至於開銷性質的支出，他說並無回報，當局會小心處理。

財政司長陳茂波昨日接受港台英文台訪問時表示，相信本港經濟最壞時期已過去，但面對地緣政治和複雜外圍環境，不確定性仍然存在。他表示，作為本港後盾的內地經濟正在增長，加上在吸引投資和人才來港上已有顯著成果，相信能帶動本港經濟增長。

（2025/26預算案）