美擬再加華貨關稅 港府：正問美涵蓋港否

《鴉雀》禁映《哪吒》一日獲批

丘應樺：電檢有既定守則

丘應樺又提到，政府正分別與馬來西亞和沙特阿拉伯政府商討，在吉隆坡和利雅得開設經濟貿易辦事處，加強與中東和東盟貿易伙伴的聯繫。他亦稱投資推廣署已引進超過一萬間境外企業落戶香港，內地佔逾2000間，美國及日本各佔約1400間，其中有逾100間美國企業在今個財政年度落戶。

另外，電影、報刊及物品管理辦事處（電檢處）近日突然禁播去年11月曾公映、以緬甸女工勞權運動為題材的電影《何以鴉雀無聲》，並以一天時間審批內地電影《哪吒之魔童鬧海》。丘應樺回應電檢準則時表示，每齣電影都有機制審查其「適合性」，將考慮不同情况、環境或當下接獲的不同理由等審批，「有既定守則去跟從」。

（2025/26預算案）