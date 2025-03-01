美擬再加華貨關稅 港府：正問美涵蓋港否

【明報專訊】美國繼上月對華加徵一成關稅後，當地時間周四宣布下周二（3月4日）將再對從中國進口的商品加徵額外10% 關稅。商務及經濟發展局長丘應樺昨稱，正尋求美方澄清額外關稅是否適用於香港貨品，又指出口至美國的香港產品僅佔香港總出口量約1%，形容目前對港影響「不是非常顯著（not very significant）」。至於特區政府早前提出因應美國加徵關稅向世界貿易組織申訴，丘稱當局需時「研究策略」，將盡快因應需要提出申訴。
《鴉雀》禁映《哪吒》一日獲批
丘應樺：電檢有既定守則
丘應樺又提到，政府正分別與馬來西亞和沙特阿拉伯政府商討，在吉隆坡和利雅得開設經濟貿易辦事處，加強與中東和東盟貿易伙伴的聯繫。他亦稱投資推廣署已引進超過一萬間境外企業落戶香港，內地佔逾2000間，美國及日本各佔約1400間，其中有逾100間美國企業在今個財政年度落戶。
另外，電影、報刊及物品管理辦事處（電檢處）近日突然禁播去年11月曾公映、以緬甸女工勞權運動為題材的電影《何以鴉雀無聲》，並以一天時間審批內地電影《哪吒之魔童鬧海》。丘應樺回應電檢準則時表示，每齣電影都有機制審查其「適合性」，將考慮不同情况、環境或當下接獲的不同理由等審批，「有既定守則去跟從」。