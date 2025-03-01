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旅發局「削資」兩成 羅淑佩：冀精準宣傳 指局方有儲備 可尋商界支持

【明報專訊】2025/26年度《財政預算案》提出向旅遊發展局撥款逾12億元，較2024/25修訂預算減近兩成。文體旅局長羅淑佩表示，今年政府財政「仍甚具挑戰性」，旅發局作為公營機構要動用儲備亦屬合理，旅發局亦同意做法。深圳居民「一簽多行」措施恢復後，去年12月零售業總銷貨價值按年下跌。羅淑佩認為，可能因旅客來港次數增多，「每一次的人均消費就未必有過往那麼多」。

政府2025/26財政年度擬向旅發局注資12.35億元，「落實『無處不旅遊』的理念」，較上個年度的修訂預算15.27億元減少約19%。羅淑佩昨解釋，今年撥款看似減少，但旅發局「本身也有儲備」，盼旅發局更審慎運用資源，制定精準宣傳策略，並為其舉辦的活動尋找商界贊助及支持。翻查旅發局2023/24年報，該局截至2024年3月尚餘近3.8億元儲備總額，政府資助為約13.5億元，「其他收入」為約9192萬元，總支出則為約14.1億元。

12月零售業銷情按年下跌

羅：旅客消費習慣改

羅淑佩續說，今年可望迎來4900萬名訪港旅客，按年增約一成，又指旅發局每年都會密切監察旅客的逗留日數及消費模式，上述亦是當局關注的關鍵績效指標（KPI）。深圳去年恢復赴港「一簽多行」個人遊簽注，並擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民後，逾70萬名旅客經此途徑訪港，惟去年12月零售業總銷貨價值臨時估計按年下跌9.7%。羅認為，不論內地或海外旅客的旅遊和消費習慣均有轉變，「可能逗留更短時間，可能消費上更謹慎，亦可能較少光顧奢侈產品或服務」，但值得鼓舞的是具創意的項目仍受旅客歡迎，呼籲旅遊業界及相關持份者多探討如何吸引訪港旅客消費。

預算案亦提出將飛機乘客離境稅增至200元。被問到會否影響旅客訪港意欲，羅淑佩稱旅客購買廉航以外的一般機票時，200元稅額不多，加上預訂機票時已繳稅，「不是來到香港機場時突然間收多一筆錢，而令到旅客感覺不太好」，而且海外經驗亦顯示離境稅不減旅客到訪意欲，「最重要的是做好自己，讓來香港旅遊是物有所值」。

另外，預算案提出預留資源推動郵輪旅遊。羅淑佩表示，每年6至8月颱風季亦是郵輪來港的淡季，當局擬在淡季提供六五折停泊費，她引述船公司稱優惠吸引，期望日後有更多郵輪在淡季停靠啟德。

明報記者

（2025/26預算案）

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