陸路離境費違兩地融合？ 陳美寶：積極配合研究 去年口岸車流復疫前 六成私家車

陳：融合做得好 全力推動跨境鐵路

預算案提出研究向陸路離境私家車徵收邊境建設費，以每輛車200元計，每年有10億元收入。對於會否影響兩地交流，陳美寶稱一直努力推進大灣區「一小時生活圈」，近年許多市民經高鐵、陸路、船往返內地，反映灣區融合及往返便利「做得好好」，當局未來會全力推動跨境鐵路，相信政府各局研究時會考慮市民便利和交通影響。據悉，財庫局有份策劃邊境建設費建議。

據運輸署資料，前年恢復通關後，至去年陸路口岸日均車流回復至疫前2018年水平，達4.2萬架次，當中私家車佔比由2018年47%升至去年62%，意味車流升幅大部分歸因於私家車，去年日均2.6萬輛私家車來回各陸路口岸。最多私家車經港珠澳大橋出入境，去年日均9248架次，佔大橋七成車流量（見圖）。

多經港珠澳橋 料15萬輛受影響

運輸署昨回覆稱，截至昨日共6.7萬輛私家車持粵港常規配額（俗稱「中港牌」）或港澳常規配額，目前亦有8.2萬輛私家車具「港車北上」資格，意味如政策落實，或至少近15萬輛私家車受影響。署方目前亦會發出「一次性跨境私家車配額」，過去5年累計發出2837個。

中小企聯會：無諮詢 降北上發展意欲

在東莞設廠的香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦自言是「苦主」，他說不少企業幾乎每日北上，以每日200元計，一年支出可達7萬元，經濟不景下很大負擔。他說商界事前無被諮詢，認為政策減低北上發展意欲，「我們賺不到錢、交不到稅，政府仲『赤』」。他盼當局可豁免多作經商之用的中港牌車輛收費。

議員憂損長遠效益 倡設年期拖長

民建聯立法會議員劉國勳批評，收邊境費與「港車北上」及「粵車南下」兩個原為盡用港珠澳大橋的政策背道而馳，憂進一步減少大橋使用量。他說，在兩地交流才剛回復疫前時為通關增設關卡，會影響兩地經濟活動，「為眼前10億，損失長遠經濟效益」。翻查資料，港珠澳大橋去年日均車流量首度破萬至近1.2萬架次，但仍遠低於設計容量每日6萬架次。

全國政協、立法會議員吳傑莊稱，考慮到未來多個口岸需重建，曾建議徵邊境費收回成本，惟認同200元太貴，倡當局為徵費設年期並盡量拖長，以降低收費水平。

（2025/26預算案）