內地允賭NBA歐洲賽 外國網可投注籃球電競

消息人士透露，政府若准許開辦籃球博彩，馬會將開設NBA及WNBA賽事博彩。根據「中國體育彩票」網站，內地開放NBA、歐洲籃球聯賽、西班牙籃球甲級聯賽及澳洲國家籃球聯賽博彩，以NBA為例，共設4種投注項目，包括賽事勝負、讓分盤、球賽總分大小、球隊勝分差。

相比內地，外國投注網站開設籃球賽事博彩及投注項目多不勝數，更可下注「走地波」。以今日NBA賽事丹佛金塊對底特律活塞為例，「bet365」提供逾20個投注項目，包括首名球員得分、球員三分波命中率、球員籃板次數等。有21個籃球聯賽供博彩的「BET Online」則設至少8個投注項目，另亦可賭年度最佳第六人、年度最佳教練等，更有美國大學聯賽（NCAA）的賭盤。

非法外圍網設60項目 允「賒數」下注

據悉有非法外圍投注網站就NBA提供近60種投注項目，包括總分單雙數、每節總分大小、賽季總冠軍，以及至少兩項賽事「過關」等賭法，更甚是容許賭客「賒數」下注。

根據本港《賭博條例》，除馬會獲政府授權開辦受規管的賽馬、足球博彩及六合彩，獲民青局發牌的營運者如麻將館，以及受法例豁免的社交性質賭博活動之外，其他賭博活動均屬非法，參與者最高可罰款5萬元及監禁9個月。

（2025/26預算案）