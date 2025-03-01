籃球博彩爭明年10月可賭NBA 消息：馬會冀修例今年9月三讀 料日後年稅收15億

明報記者

消息：條文「足球變籃球便成」

議員：足籃不同 非搬字過紙就可

立法會民政及文化體育事務委員會委員何敬康稱，目前立法會積累不少待審法案，看不到上述修例有迫切需要「打尖」。他認為馬會可用現行規範足球博彩相關法例為藍本，但足球和籃球屬不同運動，並非搬字過紙就可以，「立法會唔係咁兒戲」，認為當局需另外草擬新條例條文。

不開本地賽賭局 限網上投注

對於馬會擬開設哪些籃球投注項目，消息人士稱會方需與政府研究，將參考不同地方做法，舉例內地合法籃球博彩有三四成為NBA賽事，約一成為WNBA賽事；馬會將不會開設本地籃球賽事博彩，亦不會在投注站開設籃球博彩，只在馬會應用程式及網上接受下注。

料吸四成外圍賭注 「頭幾年會蝕錢」

預算案提及馬會最新評估，去年非法籃球賭博投注額達700億至900億元。消息人士稱，馬會開設籃球博彩後，料可從外圍投注額中奪三成至四成份額、即約300億元；每年實際收入為投注額10%至11%、約30億至33億元，即籃球博彩稅約15億元。消息人士預料，由於馬會需投放10億至20億元開發籃球博彩系統，「頭幾年會蝕錢」，運作亦需時成熟，料3至4年後才可每年繳交約15億元籃球博彩稅。

消息人士又稱，馬會建議可在現行條例作適當修改及增加相應規範，此舉可加快修例時間及減少當局負擔，強調現行法例對足球博彩的規範行之有效，社會基本上認同及接納現時法律框架。據了解，當局未來將先諮詢公眾，並提交博彩及獎券事務委員會審議，馬會亦需待行政會議通過有關規範建議，再經立法會修例後，始向政府提交方案申請牌照，冀立法會最遲今年9月三讀通過修例。由於馬會設立系統等配套需時，料最快明年才可推出籃球博彩。

下年度增撥平和基金500萬

消息稱，馬會早前已去信民政及青年事務局表示歡迎政府安排，提出可參照現行對足球博彩規範；當局昨早亦與馬會召開前期工作會議交流意見。目前馬會每年撥款4500萬元予戒賭服務機構平和基金，下年度起將增至5000萬元。據了解，若政府落實規範籃球博彩，馬會樂意增加向平和基金撥款。

團結基金倡收益投資體育

兒童權委會：開綠燈災難

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉支持政府規範籃球博彩，建議修改《博彩稅條例》時參考其他地區利用博彩收益成立基金，用於體育方面的公共投資，舉例日本政府多次拓展體育博彩項目，利用收益資助舉辦世界級體育賽事，包括2020年東京奧運會的申辦工作。

香港兒童權利委員會認為政府為籃球博彩「開綠燈」是「災難性舉動」，強調賭博政策是需謹慎處理的敏感議題，需各持份者積極參與，作透明和全面公開討論和研究，以證明目前是否擴大賭博政策的適當時機。

（2025/26預算案）

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