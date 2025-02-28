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輪候公屋津貼6月結束不延續 房屋局：審慎理財

【明報專訊】推行近4年的申請公屋現金津貼試行計劃今年6月底結束，惟《財政預算案》未有着墨，財政司長陳茂波昨表明暫時無意繼續計劃。房屋局昨回覆稱，基於審慎運用公共財政資源的原則，無意延續試行計劃，所有合資格申領住戶可領取至今年6月的現金津貼，又說截至今年1月底，政府已發放約55億元現金津貼，即尚餘約25億元款額應付其後5個月的津貼開支。

政府2021年6月推出為期3年現金津貼試行計劃，獲批非經常開支預算約80多億元，向合資格公屋一般申請住戶提供現金津貼，2024/25年度《財政預算案》宣布延長至今年6月。房屋局去年4月向立法會房屋事務委員會提交津貼檢討，稱當時剩38億元，預計足應付延長計劃一年所需的非經常開支。

房屋局表示，截至今年1月底計劃協助約11萬住戶，當中5萬多戶獲編配公屋，還有4萬多戶正領取津貼；政府亦全力推展各類措施改善基層住房問題，包括陸續落成的新建公屋、過渡房屋、簡約公屋、打擊濫用公屋等。

議員籲延續3年至簡屋入伙

勞聯立法會議員林振昇昨在立法會財委會上表示，簡約公屋3年後才全數入伙，政府有否考慮將計劃延長3年，讓有關家庭遷入簡約公屋才取消。陳茂波稱暫無意6月底後繼續計劃，又說簡約公屋入伙前，有過渡屋供應。

林振昇其後向本報稱，即使政府礙於財力未能將計劃延續3年，亦冀每年檢視，每次延期一年，以平衡政府財政及基層市民需要。

公屋聯會副主席兼立法會議員梁文廣表示，希望政府繼續派發津貼至耗盡撥款為止，若已耗盡撥款，亦可研究整合其他津貼計劃支援基層住戶。劏房支援連線對當局決定表示失望，指合資格申請者日後需捱貴租，擔心有家庭為應付租金節衣縮食，對小朋友成長有負面影響，倡計劃恒常化。香港社區組織協會副主任施麗珊預料，部分受惠者因獲津貼而租住更大單位，停止發放後需遷較小單位。她促政府待公屋「三年上樓」目標達到後，才考慮停發津貼。

（2025/26預算案）

相關字詞﹕公屋 房屋局 財政預算案 陳茂波 現金津貼試行計劃

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