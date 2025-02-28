孫東：成立人工智能研發院非「從無到有」 研整合HKGAI

最快明年運作 冀港續領先

孫東解釋，提出設香港人工智能研發院，是響應國家「人工智能+」行動，形容在未來一段長時間，AI將於科技發展起重要作用，而內地多地包括深圳已建立類似機構，冀香港可在領域內確保具領先地位。

不日公布AI應用指引

孫東期望，日後設立的研發院在相關領域研究、社會應用、產業促進等起到重要作用，同時亦負有統籌、發展與管理AI發展的使命，其中擬探討與研發院整合的HKGAI，在創科局日前要求下，已完成制訂生成式人工智能的應用指引，不日公布。

另外，預算案亦提到科技園公司正與生命健康科技界探討市場對「生產質量管理規範（GMP）」製造設施的需求。孫東透露，過去香港幾間大學主管研究的高層和科技園公司高層已多次與創科局開會，商討如何進一步加強發展生命健康科技的基礎建設，其中獲GMP認證的製造設施對業界尤其重要。

科技園兩大學研GMP製造設施

孫東稱，科技園公司已與兩間大學建立符合GMP的製造設施，但規模和產量有限，只能支援小量臨牀第一或第二期實驗。他稱近年在港從事細胞及基因療法的公司數量迅速增長，不少研究已到臨牀試驗階段，財政司長早前已預留100億元發展生命健康科技，當局將動用當中部分資金在科學園建立設施，支持更多企業將科學發展轉化為先進療法產品；科技園公司正與相關機構分析，以了解業界對GMP設施所需規模，以及GMP設施的營運及盈利方式，冀今年顧問研究報告有結果。

（2025/26預算案）