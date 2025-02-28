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兩蚊車「兩折」需時年半 歸因調校八達通機

【明報專訊】《財政預算案》提出調整2元乘車優惠，改為10元以上車資兩折、每月限搭240程，其中「2元兩折」將不遲於明年9月實施，限車程則未有時間表。勞福局長孫玉菡昨解釋，全港有約1.7萬部八達通機器需時調校及檢驗，估計需時18個月，目前正與八達通公司和交通營運商溝通；而限車程以往不曾做過，不想草率估算，強調會盡可能加快實行兩項調整。

至於調校八達通機器的行政費用，孫玉菡昨稱具體費用須計算，暫無法交代，但會「能省則省」，又稱費用屬「一次性」，料遠低於可節省開支。

孫玉菡：僅360人月搭逾240次

孫玉菡提到，據樂悠咭2024年8至11月出行數據，60至64歲長者日均搭1.4程車，65歲以上則日均搭1程車，只有360人每月乘車次數高逾240程，故每月以240程為限日均8程已夠寬鬆，可盡量減少對受惠人影響。

據近年財案總目，2元乘車優惠計劃的預算與開支均存在差距，其中2024/25年預算開支約60億元，修訂預算為約43.9億元；2023/24年度預算開支約67.3億元，實際開支約40.1億元。被問計劃是否財政不可持續，孫回應稱計劃修訂預算減少，與財政不可持續是兩回事。

陳茂波信間接減長車短搭

孫續稱，隨着人口高齡化，受惠人數增加，料交通工具票價上調，據長遠趨勢，計劃仍有需要調整。以往預算參考過去使用模式、票價可能的調整等因素，但因未有樂悠咭實名制，數據掌握不準確，估算較模糊。隨着實名制實施，當局已掌握首3個月數據，本年度計劃預算會較準確。

針對10元以上車資兩折調整能否處理「長車短搭」，財政司長陳茂波表示相關情况十分個別，但相信做法可間接處理、有助減少「長車短搭」，受惠人乘車前要自行計數。他稱政府通過運輪署一直與巴士公司溝通，要求盡可能在路線引入分段收費，初步檢視有逾百條路線可分段，署方會進一步跟進研究。

（2025/26預算案）

相關字詞﹕長車短搭 財政司長陳茂波 孫玉菡 勞福局 2元乘車優惠

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