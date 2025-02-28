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管浩鳴籲可憐社福界 勿削機構津助 孫玉菡稱削款幅度不小 「無辦法幫得晒」

【明報專訊】《財政預算案》宣布加大「資源效率優化計劃」力度，社福界關注受津助社福機構撥款會否再被削減，社聯主席兼議員管浩鳴昨冀財政司長「可憐下我哋呢個界別」，豁免削減開支。勞福局長孫玉菡稱下周一（3月3日）將向機構介紹實施安排，表明要共渡時艱。被問會否提高撥款削減幅度，他說暫無法給予明確答案，但強調原則為「盡力而為，可以幫的盡量幫」，惟今次調整幅度不小，「或無辦法幫得晒」。

明報記者

下周向機構講解 孫稱盡量幫

政府於去年預算案宣布，政府部門削減經常開支1%措施延長一年至2026/27年度，勞福局當時指獲社署津助非政府機構在2024/25年度均不用削減津助，之後兩個財政年度即2025/26年度及2026/27年度獲津助逾5000萬元的機構將削減2%及3%，影響58間中大型非政府機構，餘下119間津助少於5000萬元的小型機構不受影響（見表）。

原定119機構不受削資影響

變卦否「暫無明確答案」

隨着今次預算案提出加大「資源效率優化計劃」力度，原定2025/26年度政府部門削減經常開支由1%增至2%，並延續兩年至2027/28年度，連同2024/25年度的1%，累計為7%。社福界關注社福機構會否再被削減津助，孫玉菡昨於記者會表明獲整筆撥款津助社福機構要共渡時艱，當局將於3月3日舉行簡介會向機構介紹實施安排。

被問到會否提高受津助逾5000萬元機構的撥款削減幅度、撥款少於5000萬元機構會否也面臨撥款削減，孫玉菡回應稱暫無法給予明確答案，而當局原則為「盡力而為，可以幫的盡量幫」，惟今次調整幅度不小，「或無辦法幫得晒」。

狄志遠：再減資源難維持服務

孫續稱，今次資源優化計劃力度較大，同時會想辦法「拆牆鬆綁盤活社福界」，用好現有來自政府及其他機構的撥款。

兼任社聯主席及「香港社福界心連心大行動」董事會主席的立法會議員管浩鳴表示，多年來社福界開支已累計削減達10%，大型機構預算已到「水深火熱」地步，希望財政司長「可憐下我哋呢個界別」，豁免削減開支。

社福界議員狄志遠也表明反對削減福利開支，稱過去政府已累計削減社福界不少開支，惟服務承諾沒有削減，強調社福機構營運很困難，如再減資源將難以維持服務。他表示，社福機構開支八成是人工開支，再減人手也是不切實際。

（2025/26預算案）

相關字詞﹕狄志遠 管浩鳴 孫玉菡 勞福局 社聯 社福界心連心大行動 社福界 資源效率優化計劃 財政預算案

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