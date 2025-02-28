警隊削199職 保安局增3首長級

公務員薪酬開支每年逾千億元，預算案提出縮減編制，料本屆政府內共削減約一萬個職位。

153涉維持治安 警：研靈活分派

紀律部隊方面，警務處繼2023/24年度及2024/25年度分別減少132個及273個職位後，2025/26年度將進一步減少199個職位，至37,793個。警務處在預算案解釋，會繼續研究和推行措施確保有效及靈活分派前線執行任務。翻查資料，警隊在2018/19年度及2020/21年度預算案分別增加1057個及2543個職位。

實際減少職位數量排第二的地政總署將減少107個非首長級職位及1個首長級職位，整體減幅約2.31%，包括70個「土地行政」相關職位及33個「測量及繪圖」相關職位。

減少數量排第三的是消防處，2025/26年度擬減至11,578個職位，減少95個，其中92個涉及「消防服務」，「防火工作」及「救護服務」分別有2個及1個職位減少。

教局衛署同減40非首長級

財政司長陳茂波本月初稱教育及醫療支出「有節約空間」。衛生署將減少40個非首長級職位及1個首長級職位，其中涉「醫療護理」及「預防疾病」的職位分別減少42個及23個。教育局亦會減少40個非首長級職位，其中37個是設於官立學校。

5部門增編制 創科署最多

新一個財政年度有5個部門將增加編制，以創新科技署增幅最多，2025/26年度將增7個職位至356個，「支援研究及發展」及「推動科技創業活動」範疇各增3個，「基礎設施支援」將增1個；其餘4個部門增加職位介乎1個或3個，包括醫衛局、特首辦公室、保安局及民青局，其中保安局減少2個非首長級職位的同時，擬增3個首長級職位。

（2025/26預算案）