19部門單位減經常開支 創科環保削幅較大

部門重組 創科工業局減最多

經常開支減幅最大的創新科技及工業局，2025/26年度預算約1.76億元，較2024/25年度2.44億元減少約27.9%。該局表示，下年度用作支付薪金、津貼及其他運作的開支得以減少約6800萬元，主要由於去年7月起，前效率促進辦公室的相關撥款因重組後「轉移」至數字政策辦公室。

撇除運作開支，該局其他項目預算則增加，因此2025/26年度整體預算為2.7億元，較2024/25年修訂預算增加約15.5%，當中以科技統籌所需的現金流量及部門開支所需的撥款增加為主，例如用作發展創科基建、向內地和海外推廣香港的新機遇等。

至於創新科技署，2025/26年度的經常開支預算較2024/25年度修訂預算減少約1.4億元，減幅約16.4%，不過整體撥款亦有增長，當中以「基礎設施支援」變動最大，由7600萬元增至18.8億元，增幅逾23倍，有關撥款主要為推進建設第三個InnoHK創新香港研發平台等。

焚化爐將啟 環署「廢物管理設施」預算升

有部門則透過削減一般部門運作開支，令經常開支減少，整體預算亦減少。減幅排第四的環保署表示，主要由於與廢物管理措施有關的部門開支減少，令運作開支減少。不過另一項經常開支「廢物管理設施營運費用」預算卻上升，2025/26年度錄近33億元，該署解釋，該筆撥款是用作支付廢物管理設施的營運及相關服務合約費用，包括最快今年內啟用的垃圾焚化爐。

（2025/26預算案）