經常開支擬削 63部門單位預算續升 選舉處增1.7倍 關焯照：削減措施「無力度」

預算案提出加大「資源效率優化計劃」力度，在不影響綜援及公共福利金、法定開支前提下，連續3個年度均要減2%經常開支。惟2025/26年度政府經常開支總額預算達5881億元，較2024/25年度修訂預算增約4.5%。按政策組別分類，除了教育範疇減少2.3%，其餘全部增加介乎2.4%至9.8%。

經常開支仍增？ 政府：需先撇除法定開支等

被問到經常開支仍增加的原因，財經事務及庫務局長許正宇昨日在預算案相關措施記者會解釋，政府減2%經常開支，需先撇除法定開支、長俸等，以2025/26年度計，為按其餘約4000億元支出作節省。

選舉處需辦兩選舉 預算增12億

選舉事務處是經常開支預算增幅最大的部門，2025/26年度預算較2024/25年度修訂預算增加約1.74倍，增幅近12億元。根據預算案文件，選舉事務處今年需籌辦選舉委員會補選及立法會換屆選舉，該處將繼續為選委會提供行政支援，包括舉行及監督立法會換屆選舉；檢討和劃定今年立法會及2027年區議會的地方選區分界等。

經貿辦增35%第二 律政司第三

至於經貿辦，經常開支預算則增35%，經貿辦在預算案解釋，主要由於現正計劃增設的經貿辦所需撥款的增加、填補職位空缺和人事變動所需的薪金撥款增加，以及運作開支增加。經常開支增幅第三多的律政司，其經常開支預算增約25%，主要是預期訴訟費用及一般部門開支增加所致。

以經常開支實際金額比較，預算開支最多是社署，2025/26年度預算約1216億元，其次是醫務衛生局及教育局，分別約1027億元及約741億元，各佔政府經常開支總額約21%、17%及13%。其中社署涉及傷殘津貼、高齡津貼及長者生活津貼等公共福利金計劃，2025/26年度預算近580億元，較2024/25年度修訂預算增逾66億元，社署解釋稱預料長者生活津貼個案會增加，津貼金額本月起亦會上調1.3%。

關焯照認為，公務員編制龐大，應加大削減編制幅度，美國政府已在裁員，本港尚在討論凍薪是「歎慢板」；面對目前財政狀况加上失業率低，與其再「減甜」，倒不如取消差餉寬減及退稅以節省開支。

明報記者

（2025/26預算案）