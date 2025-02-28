許正宇：發債只用於基建 評級機構認同方向

稱立會審批把關「非自說自話」

國際評級機構穆迪前年年底將香港信貸評級展望由「穩定」下調至「負面」，本月回覆傳媒查詢時確認會維持「負面」評級展望；標普昨發稿稱政府最新財政狀况增加信用評級下行風險。

許正宇稱，特區政府與評級公司經常連繫，對方關注香港發債水平、用途，以及如何加大發債。他表示已解說香港發債佔GDP比例低於17%，相對於多國水平屬非常可控，且發債收入只用於支持基建；當發債額超上限，政府需向立法會申請審批，有機制把關，「不是自說自話」。

學者料2027/28進入淨負債

針對政府增加發債，浸大會計、經濟及金融學系高級講師黃健明認為，既然發債成為一段時間的常態，政府應在中期預測交代未償還債務及淨儲備（即儲備減未償還負債），以助呈現政府真正的財政實力。他預料政府在2027/28年度起會進入淨負債，並持續擴大。經濟學者李兆波表示，憑發債佔GDP比例衡量發債水平是否合適屬「狹隘」看法，負債能力要一併考慮儲備水平、收入基礎等。

李兆波：只看佔GDP比例「狹隘」

政府將繼續面對財赤，財政司長陳茂波今年對「財赤」有不同表述方式，稱政府綜合帳目分開「經營帳目」及「非經營帳目」，兩者要「以不同理財目標和方法去分別管理」。演辭提到經營帳目要「以達致盈餘為目標」，非經營帳目則無相關提述。

許正宇昨解釋，即使處理兩個帳目的邏輯及角度不同，「最終看盈餘或赤字，都要從綜合帳目的角度看」，強調「一定是兩個一齊去看」。他以中期預測2028/29年度計及發債收支後有盈餘為例，說該年度經營帳目的盈餘，正可「反哺」非經營帳目，令整體赤字消除。

（2025/26預算案）